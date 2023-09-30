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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Брянській області після вибуху горить підстанція

У Брянській області після вибуху горить підстанція

У Брянській області, що в Росії, стався вибух на електропідстанції.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За даними мешканців російського регіону, після вибуху в низці населених пунктів зникло світло.

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Зазначається, що вибух і подальша пожежа сталися на електропідстанції в селі Погар, що в Брянській області.

Село Погар розташоване за 30 км від кордону з Україною.

Утім, українська сторона ніяк не коментувала вибухи.

Російська влада наразі не коментувала інформацію про вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: Брянск онлайн, соцмережі

Вибух, Росія
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