У Брянській області після вибуху горить підстанція
У Брянській області, що в Росії, стався вибух на електропідстанції.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За даними мешканців російського регіону, після вибуху в низці населених пунктів зникло світло.
Зазначається, що вибух і подальша пожежа сталися на електропідстанції в селі Погар, що в Брянській області.
Село Погар розташоване за 30 км від кордону з Україною.
Утім, українська сторона ніяк не коментувала вибухи.
Російська влада наразі не коментувала інформацію про вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 584-й день.
За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: Брянск онлайн, соцмережі
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