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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

В Анкарі пролунав вибух, в МВС повідомили про спробу теракту

В Анкарі пролунав вибух, в МВС повідомили про спробу теракту

Вранці 1 жовтня у столиці Туреччини Анкарі двоє чоловіків намагались здійснити теракт.

Про це повідомив глава МВС Алі Єрлікая.

Зазначено, що вибух стався в районі центральної площі Кизилай, хоча звук вибуху було чутно у багатьох точках.

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За словами міністра, двоє терористів під’їхали на легкому комерційному автомобілі до в’їзних воріт Головного управління охорони Міністерства внутрішніх справ. Один з терористів підірвав себе, а другий був ліквідований.

Під час перестрілки двоє поліцейських отримали легкі поранення.

Раніше у Туреччині зафіксували падіння метеорита.

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Фото: Adilcevaz 1334

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