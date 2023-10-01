В Анкарі пролунав вибух, в МВС повідомили про спробу теракту
Вранці 1 жовтня у столиці Туреччини Анкарі двоє чоловіків намагались здійснити теракт.
Про це повідомив глава МВС Алі Єрлікая.
Зазначено, що вибух стався в районі центральної площі Кизилай, хоча звук вибуху було чутно у багатьох точках.
За словами міністра, двоє терористів під’їхали на легкому комерційному автомобілі до в’їзних воріт Головного управління охорони Міністерства внутрішніх справ. Один з терористів підірвав себе, а другий був ліквідований.
Під час перестрілки двоє поліцейських отримали легкі поранення.
Ankara Kızılay’da yaşanan patlama sonrası Silah sesleri böyle duyuldu ???????? pic.twitter.com/b5jknTuuR2
— HURMA (@HurmaEdit) October 1, 2023
Ankara Kızılay’da yaşanan #patlama‘dan ilk görüntüler ???? pic.twitter.com/2WOQXKzi0c
— Sağ Haber (@saghaberciniz) October 1, 2023
Раніше у Туреччині зафіксували падіння метеорита.
Фото: Adilcevaz 1334
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