Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Кто-то из местных мог быть наводчиком удара: Клименко рассказал подробности прилета по селу Гроза
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Как назначают субсидию на отопительный сезон 2023-2024: все, что нужно знать
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP

байден сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Белый дом приступил к разработке плана встречи в Сан-Франциско президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Встреча планируется на ноябрь.

Об этом сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

В попытке наладить новые отношения с Китаем четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена в последние месяцы посетили Пекин, среди них: госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по вопросам климата Джон Керри.

Сейчас смотрят

Однако контакты между высшими американскими военными чиновниками и их коллегами в Пекине остаются замороженными, хотя американцы неоднократно пытались договориться о встрече.

В марте Си Цзиньпин обвинил Вашингтон в подавлении Китая с целью замедления его развития. А в прошлом месяце Министерство государственной безопасности КНР в соцсети опубликовало сообщение, в котором говорилось, что перспективы встречи Си и Байдена будут зависеть от достаточной искренности Соединенных Штатов.

Читайте также
Китай помогает России обходить санкции и предоставляет военные технологии — разведка США
Китай

Ранее Джо Байден говорил, что Китай испытывает реальные экономические трудности и называл Си диктатором.

Тем не менее на пресс-конференции в июне Байден неоднократно давал понять, что рассчитывает на встречу с лидером КНР – когда-нибудь в будущем, в ближайшей перспективе.

В США считают, что переговоры между лидерами нужны обеим странам, хотя вряд ли кто-то пойдет на уступки в наиболее спорных вопросах.

Источник: The Washington Post
Джо Байден, Сі Цзіньпін
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Даже не воспользовались: в США утратил силу закон о ленд-лизе для Украины
лендліз
Временный бюджет и отставка спикера: что происходит в США и как это повлияет на поддержку Украины
Сенат США
Байден о поставках ATACMS: Все, о чем просил Зеленский, мы проработали
Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP
Байден, лидеры ЕС, НАТО и G7 обсудили усиление ПВО и восстановление экономики Украины
Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP
Военная помощь Украине будет продолжаться независимо от политических изменений в Конгрессе — СМИ
Джо Байден

Загрузка

Игры
Видео
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины

Большинство членов Конгресса США выступает за продолжение поддержки Украины, поэтому следующий пакет помощи будет принят, несмотря на смену спикера в Палате представителей. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби и призвал конгрессменов не откладывать решение.

Оксана Лотоцкая
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых
удар по Харкову
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь