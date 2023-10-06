Белый дом начал планировать встречу Байдена с Си Цзиньпином — WP

Белый дом приступил к разработке плана встречи в Сан-Франциско президента США Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. Встреча планируется на ноябрь.

Об этом сообщает американское издание Washington Post со ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома.

В попытке наладить новые отношения с Китаем четыре высокопоставленных чиновника администрации Байдена в последние месяцы посетили Пекин, среди них: госсекретарь Энтони Блинкен, министр финансов Джанет Йеллен, министр торговли Джина Раймондо и посланник по вопросам климата Джон Керри.

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Однако контакты между высшими американскими военными чиновниками и их коллегами в Пекине остаются замороженными, хотя американцы неоднократно пытались договориться о встрече.

В марте Си Цзиньпин обвинил Вашингтон в подавлении Китая с целью замедления его развития. А в прошлом месяце Министерство государственной безопасности КНР в соцсети опубликовало сообщение, в котором говорилось, что перспективы встречи Си и Байдена будут зависеть от достаточной искренности Соединенных Штатов.

Ранее Джо Байден говорил, что Китай испытывает реальные экономические трудности и называл Си диктатором.

Тем не менее на пресс-конференции в июне Байден неоднократно давал понять, что рассчитывает на встречу с лидером КНР – когда-нибудь в будущем, в ближайшей перспективе.

В США считают, что переговоры между лидерами нужны обеим странам, хотя вряд ли кто-то пойдет на уступки в наиболее спорных вопросах.

Источник : The Washington Post

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