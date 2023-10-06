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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Білий дім почав планувати зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном – WP

байден сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Білий дім розпочав розроблення плану зустрічі в Сан-Франциско президента США Джо Байдена з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зустріч планується на листопад.

Про це повідомляє американське видання Washington Post із посиланням на високопоставлених представників Білого дому.

У спробі налагодити  відносини з Китаєм чотири високопосадовці адміністрації Байдена останніми місяцями відвідали Пекін, серед них: держсекретар Ентоні Блінкен, міністерка фінансів Джанет Єллен, міністерка торгівлі Джина Раймондо та посланник із питань клімату Джон Керрі.

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Однак контакти між вищими американськими військовими чиновниками та їхніми колегами в Пекіні залишаються замороженими, хоча американці неодноразово намагалися домовитися про зустріч.

У березні Сі Цзіньпін звинуватив Вашингтон у придушенні Китаю з метою уповільнення його розвитку. А минулого місяця Міністерство державної безпеки КНР у соцмережі опублікувало допис, у якому йшлося, що перспективи зустрічі Сі та Байдена залежатимуть від достатньої щирості Сполучених Штатів.

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Раніше Джо Байден говорив, що Китай відчуває реальні економічні труднощі і називав Сі диктатором.

Проте на пресконференції в червні Байден неодноразово давав зрозуміти, що розраховує на зустріч із лідером КНР – коли-небудь у майбутньому, у найближчій перспективі.

У США вважають, що переговори між лідерами потрібні обидвом країнам, хоча навряд чи хтось піде на поступки в найбільш суперечливих питаннях.

Джерело: The Washington Post
Джо Байден, Сі Цзіньпін
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