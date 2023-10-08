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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Бразилия из-за событий в Израиле созывает экстренное заседание Совбеза ООН

Бразилия из-за событий в Израиле созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Фото: Офис президента

Бразилия из-за событий в Израиле созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

Отмечается, что правительство Бразилии осудило ряд ударов и наземных атак, совершенных 7 октября на Израиль из сектора Газа и выразило соболезнования семьям погибших, а также солидарность с народом Израиля.

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Кроме того, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.

— Будучи главой Совета безопасности ООН, Бразилия созывает экстренное заседание этого органа, — говорится в сообщении.

Напомним, что в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли по меньшей мере 250 человек и это только предварительные цифры. Количество жертв может быть гораздо больше.

Израиль, Бразилія, війна, Война в Израиле, ООН
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