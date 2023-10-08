Бразилия из-за событий в Израиле созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Бразилия из-за событий в Израиле созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.
Отмечается, что правительство Бразилии осудило ряд ударов и наземных атак, совершенных 7 октября на Израиль из сектора Газа и выразило соболезнования семьям погибших, а также солидарность с народом Израиля.
Кроме того, правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность, чтобы избежать эскалации ситуации.
— Будучи главой Совета безопасности ООН, Бразилия созывает экстренное заседание этого органа, — говорится в сообщении.
Напомним, что в результате нападения ХАМАСа на Израиль погибли по меньшей мере 250 человек и это только предварительные цифры. Количество жертв может быть гораздо больше.
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