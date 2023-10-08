Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Бразилія через події в Ізраїлі скликає екстрене засідання Радбезу ООН
Бразилія через події в Ізраїлі скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.
Зазначається, що уряд Бразилії засудив низку ударів та наземних атак, здійснених 7 жовтня на Ізраїль з сектора Гази та висловив співчуття родинам загиблих, а також солідарність із народом Ізраїлю.
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Крім того, уряд Бразилії закликає усі сторони виявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації.
– Будучи головою Ради безпеки ООН, Бразилія скликає екстрене засідання цього органу, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня загинули щонайменше 250 людей та це тільки попередні дані. Кількість жертв може бути набагато більшою.
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