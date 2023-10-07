Ізраїльські винищувачі у відповідь завдають ударів: зруйновано будівлю “внутрішньої служби безпеки” у секторі Гази

Ізраїльські винищувачі завдають удари у відповідь в об’єкти ХАМАС. Зруйновано будівлю “внутрішньої служби безпеки” у секторі Гази.

Як повідомив речник ЦАХАЛу адмірал Даніель Хагарі, армія Ізраїлю стягує підрозділи та посилює Південь і населені пункти, що оточують сектор Гази.

– Оперативні командири прибувають для управління бойовими діями в кожній точці. Паралельно ми розпочали широку мобілізацію резервістів для всіх підрозділів ЦАХАЛу, – сказав він.

За уточненими даними, зранку 7 жовтня із сектору Гази по ізраїльській території було випущено близько 2200 ракет.

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Водночас кілька терористів проникли на ізраїльську територію з півдня.

У відповідь ЦАХАЛ розпочав операцію Залізні мечі.

Начальник Генерального штабу оголосив масштабну мобілізацію резервних сил. Ізраїльські спецпідрозділи були відправлені в район, що оточує сектор Гази.

Тим часом десятки винищувачів завдали ударів по цілій низці об’єктів терористичної організації ХАМАС.

Що відомо про ракетний удар по Ізраїлю 7 жовтня

7 жовтня близько 06:30 ранку в Ізраілі пролунали вибухи. ХАМАС заявив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та завдав ракетного удару з боку сектору Гази.