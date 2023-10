Нападение на Израиль: что такое движение ХАМАС, какова его цель и кто его поддерживает

Утром в субботу, 7 октября, палестинская террористическая группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, нанесла массированный ракетный удар по Израилю. Кроме того, боевики прорвались на израильскую территорию.

В данный момент известно о сотнях погибших и раненых израильтян. По данным Вооруженных сил Израиля, боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

Что известно о ХАМАС, его целях и кто его поддерживает – далее в материале.

Что известно о движении ХАМАС

ХАМАС – это палестинское исламистское движение и в то же время террористическая организация, являющаяся противником Израиля. Это наибольшая из нескольких палестинских исламистских военизированных группировок.

Его название является арабской аббревиатурой и расшифровывается как Исламское движение сопротивления.

Радикальное движение ХАМАС было основано в 1987 году после начала Первой палестинской интифады – восстания палестинских арабов против контроля Израиля над Западным берегом реки Иордан и сектором Газа.

Одним из основателей и духовным лидером движения ХАМАС считается палестинский шейх Ахмед Исмаил Ясин, убитый в 2004 году. В основании также участвовали радикально настроенные представители исламской организации Братья-мусульмане.

Как отмечает агентство BBC, после создания ХАМАС определил два ключевых направления деятельности:

А с 2005 года ХАМАС включился в политические процессы в частично признанной Палестинской автономии (занимает территории сектора Газа и Западного берега реки Иордан). В тот же период Израиль вывел своих военных и поселенцев из сектора Газа.

В 2006 году ХАМАС выиграл выборы в законодательные органы и укрепил свое влияние в Газе, вытеснив оттуда движение ФАТХ, главой которого является лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас.

Теперь ХАМАС удерживает контроль в секторе Газа, а ФАТХ во главе с Аббасом контролирует Западный берег Иордана.

С начала существования ХАМАС находился в оппозиции к Движению за национальное освобождение Палестины (ФАТХ).

Так, в 1993 году основатель ФАТХ Ясир Арафат договорился о мире с Израилем, остановив восстание палестинцев (Первую интифаду). ХАМАС не поддержал мирный процесс и продолжил террористические атаки на Израиль.

Лидером движения ХАМАС является Исмаил Гания, который занимал должность так называемого премьера Палестинской автономии в 2006–2007 годах.

ХАМАС в целом (или только его военизированное крыло) признано террористической организацией в Израиле, США, странах Евросоюза, Великобритании и ряде других государств.

Какую цель преследует ХАМАС

ХАМАС с самого начала своего создания не признавал право Государства Израиль на существование.

Устав исключает возможность любого мирного урегулирования территориальных споров.

В 2017 году ХАМАС подготовил новый политический документ, в котором использовал более сдержанные формулировки, однако также не признал существование Израиля.

Как отмечает DW, на эмблеме ХАМАС изображен Купол Скалы (мусульманская святыня в Иерусалиме), а также контуры территорий Израиля, сектора Газа и Западного берега Иордана как “единственного палестинского государства”.

ХАМАС периодически совершает атаки на Израиль, в том числе ракетные обстрелы, с территории сектора Газа. Боевики часто запускают ракеты из жилых районов и обустраивают штабные помещения в домах, используя гражданское население как живой щит.

Группировка также привлекает террористов-смертников. В 1990-х годах ХАМАС совершил ряд взрывов в автобусах, во время которых погибли десятки израильтян.

Интенсивные военные столкновения с израильской армией происходили в 2008-2009, 2012 и 2014 годах.

Израиль блокирует сектор Газа, чтобы изолировать группировку, остановить поступление туда оружия и заставить ХАМАС прекратить атаки. Блокаду поддержал и Египет.

Боевики ХАМАС в свою очередь копают подземные тоннели для контрабанды оружия, в основном в направлении Египта. Правительство в Каире пытается сдерживать этот процесс.

Сектор Газа является одной из самых густонаселенных территорий в мире. Значительная часть местного населения живет в ужасающей бедности и зависит от гуманитарной помощи.

Кто поддерживает ХАМАС

Как объясняет немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, одним из финансовых доноров и зарубежных союзников ХАМАС считается Катар. В 2012 году эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани стал первым зарубежным лидером, посетившим руководство группировки в Газе.

По состоянию на май 2021 года страна предоставила ХАМАС помощь в €1,5 млрд.

Значительную помощь боевикам (оружие и финансовую поддержку) также оказывает Иран. В течение многих лет ХАМАС полагался на ракеты, поставляемые Тегераном. Арсенал боевиков может насчитывать тысячи ракет.

DW пишет, что политическую поддержку движению ХАМАС в свое время выражала Турция.

Следует отметить, что иранская сторона открыто поддержала боевиков ХАМАС в их нападении на Израиль.

– Мы приветствуем палестинских бойцов. Мы будем поддерживать их до освобождения Палестины и Иерусалима, – заявил сегодня советник верховного лидера Ирана Рахим Сафави, которого цитируют западные СМИ.

А государственные СМИ Ирана показали видео, на котором члены иранского парламента скандируют: Смерть Израилю и Палестина победит, Израиль будет уничтожен.

Не осудили нападение на Израиль такие страны как Саудовская Аравия и Катар.

Саудовская Аравия призвала “к немедленному прекращению эскалации”. В то же время, страна возложила ответственность за эту ситуацию на Израиль, обвинив его в “лишении палестинского народа его законных прав и повторении систематических провокаций против его святынь”.

С подобным заявлением выступил и МИД Катара. Там заявили, что “считают исключительно Израиль ответственным за текущую эскалацию из-за продолжающихся нарушений прав палестинского народа”.

Поддержал ХАМАС также лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас, заявивший, что “палестинский народ имеет право защищать себя от террора поселенцев и оккупационных войск”.

Нападение на Израиль: куда продвинулись боевики ХАМАС

Движение ХАМАС назвало свою операцию Шторм Аль-Акса. Нападение началось с массированного ракетного удара. По данным Армии обороны Израиля, ХАМАС выпустил более 2,2 тыс. ракет из сектора Газа.

Многочисленные взрывы прогремели над Иерусалимом, Тель-Авивом и на юге Израиля. Ракеты перехватывала израильская система ПВО Железный купол.

Israelis across the country—on Shabbat and the holiday of Simchat Torah—woke up to sirens sounding and Hamas firing rockets at them from Gaza this morning.

We will defend ourselves. pic.twitter.com/S9GN8fld4Y

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023