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Отомстим им за черный день: Нетаньяху и Галлант пригрозили ХАМАС и Сектору Газа

Отомстим им за черный день: Нетаньяху и Галлант пригрозили ХАМАС и Сектору Газа
Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить ХАМАС, который 7 октября атаковала страну.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет Haaretz.

— Мы выиграем эту войну, но цена будет высокой. То, что произошло сегодня, раньше никогда не видели в Израиле, и я позабочусь о том, чтобы это не повторилось. Все правительство стоит за этим решением. ЦАХАЛ немедленно задействует всю свою мощь, чтобы уничтожить возможности ХАМАС. Мы забьем их до смерти, мы отомстим им за черный день, который они нанесли государству Израиль и его гражданам. Эта война займет время, она будет тяжелой, впереди нас ждут тяжелые дни, — сказал он.

В то же время он призвал жителей Газы убраться прочь сейчас, поскольку армия Израиля будет действовать с полной силой, сообщает The Times of Israel.

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Со своей стороны, министр обороны Израиля Йоав Галлант в своем обращении также пригрозил террористической группировке ХАМАС после вторжения боевиков на юг страны.

— Она (группировка, — Ред.) не различала женщин, детей и стариков, она несла вред всем. (ХАМАС, — Ред.) вскоре поймет, что совершила серьезную ошибку, и заплатит цену, — подчеркнул он.

Галлант также добавил, что Израиль “изменит лицо реальности в Газе на 50 лет вперед”.

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Война в Израиле
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