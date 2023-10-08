Помстимося їм за чорний день: Нетаньягу та Галлант пригрозили ХАМАС та Сектору Газа

Армія оборони Ізраїлю негайно задіє всю свою міць, щоб знищити ХАМАС, яка 7 жовтня атакувала країну.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише Haaretz.

– Ми виграємо цю війну, але ціна буде високою. Те, що сталося сьогодні, раніше ніколи не бачили в Ізраїлі, і я подбаю про те, щоб це не повторилося. Весь уряд стоїть за цим рішенням. ЦАХАЛ негайно задіє всю свою міць, щоб знищити можливості ХАМАС. Ми забʼємо їх до смерті, ми помстимося їм за чорний день, який вони завдали державі Ізраїль та її громадянам. Ця війна займе час, вона буде важкою, попереду нас чекають важкі дні, – сказав він.

Водночас він закликав мешканців Гази забратися геть зараз, оскільки армія Ізраїлю діятиме всюди з повною силою, повідомляє The Times of Israel.

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Зі свого боку, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант у своєму зверненні також пригрозив терористичному угрупованню ХАМАС після вторгнення бойовиків на південь країни.

– Воно (угруповання, – Ред.) не розрізняло жінок, дітей і людей похилого віку, воно несло шкоду всім. (ХАМАС, – Ред.) незабаром зрозуміє, що зробив серйозну помилку, і заплатить ціну, – наголосив він.

Галлант також додав, що Ізраїль “змінить обличчя реальності в Газі на 50 років уперед”.

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