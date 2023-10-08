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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ЦАХАЛ восстановил контроль над большинством населенных пунктов возле сектора Газа

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Армия обороны Израиля восстановила контроль над большинством приграничных населенных пунктов с сектором Газа, куда проникли боевики ХАМАСа и Исламского джихада.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, сообщило издание Haaretz.

Израиль восстановил контроль над, в частности, такими населенными пунктами: Сдерот, Софа, Керем-Шалом, Нирим, Назив-Хатара, Нир-Оз, форпост Нахаль-Оз, Хулит, Нир-Ам, Нир-Ицхак, Беэр-Шева, Сде-Емен, Маген и Урим.

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Ранее издание Times of Israel сообщало, что израильские военные вернули контроль над военной базой Реим на юге страны. Сообщалось, что военные ЦАХАЛ ведут бои с боевиками ХАМАСа в 22 различных локациях на юге Израиля.

Израильские СМИ сообщили, что в результате нападения боевиков из Газы были убиты по меньшей мере 200 израильтян и более 1 тыс. получили ранения в течение дня.

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

После атаки ХАМАСа Министерство обороны Израиля объявило о массовом призыве резервистов, а Армия обороны Израиля объявила о начале антитеррористической операции Железные мечи против палестинского движения ХАМАС.

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військові ЦАХАЛ

Источник: Haaretz

Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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