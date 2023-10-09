ПВО, ракеты и артиллерия: о чем говорили министры обороны Украины и Нидерландов

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой МО Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили важные темы, среди которых — поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. По данным ведомства, министры обсудили потребности Украины для защиты от российской агрессии, в частности, передачу систем ПВО, ракет большой дальности и артиллерии.

В Минобороны обратили внимание, что во время разговора Умеров акцентировал на опыте Нидерландов, который касается закупок и обеспечения различного оборудования. По его мнению, это может быть полезным для Украины.

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В то же время министр обороны поблагодарил Нидерланды за лидерство в коалиции истребителей F-16, обучение военных, готовность предоставить самолеты, планы создать центр подготовки пилотов. Умеров добавил, что ждет встречи с Оллонгрен во время заседания Рамштайн-16 и приглашает ее с визитом в Украину.

Источник : Минобороны

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