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Юлия Захарченко, редактор ленты

ПВО, ракеты и артиллерия: о чем говорили министры обороны Украины и Нидерландов

Рустем Умєров
Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой МО Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили важные темы, среди которых — поставки систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. По данным ведомства, министры обсудили потребности Украины для защиты от российской агрессии, в частности, передачу систем ПВО, ракет большой дальности и артиллерии.

В Минобороны обратили внимание, что во время разговора Умеров акцентировал на опыте Нидерландов, который касается закупок и обеспечения различного оборудования. По его мнению, это может быть полезным для Украины.

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В то же время министр обороны поблагодарил Нидерланды за лидерство в коалиции истребителей F-16, обучение военных, готовность предоставить самолеты, планы создать центр подготовки пилотов. Умеров добавил, что ждет встречи с Оллонгрен во время заседания Рамштайн-16 и приглашает ее с визитом в Украину.

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ПВО, ракеты и артиллерия: о чем говорили министры обороны Украины и Нидерландов

Источник: Минобороны
Война в Украине, Военные учения, Истребитель F-16, Міноборони України, Нидерланды, Ракета, Рустем Умєров, український пілот
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