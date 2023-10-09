ППО, ракети і артилерія: про що говорили міністри оборони України та Нідерландів

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільницею МО Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вони обговорили важливі теми, серед яких – постачання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. За даними відомства, міністри обговорили потреби України для захисту від російської агресії, зокрема передавання систем ППО, ракет великої дальності та артилерії.

У Міноборони звернули увагу, що під час розмови Умєров акцентував на досвіді Нідерландів, який стосується закупівель і забезпечення різноманітного обладнання. На його думку, це може бути корисним для України.

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Водночас міністр оборони подякував Нідерландам за лідерство в коаліції винищувачів F-16, навчання військових, готовність надати літаки, плани створити центр підготовки пілотів. Умєров додав, що чекає на зустріч з Оллонгрен під час засідання Рамштайн-16 і запрошує її з візитом в Україну.

Джерело : Міноборони

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