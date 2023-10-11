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Израильская армия поразила более 450 целей ХАМАС в секторе Газа — ЦАХАЛ

Ізраїль
Фото: Depositphotos

Армия Израиля ЦАХАЛ продолжила наносить массированные удары по сектору Газа.

Об этом Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила в Telegram.

— ЦАХАЛ в третий раз за сутки продолжает наносить массированные удары по сектору Газа. Это уже третий удар по этому району за последние 24 часа, во время которого ЦАХАЛ нанес удар по более чем 450 целям, — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане.

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Сообщается, что Аль-Фуркан – это район на севере сектора Газа, который используется террористической организацией ХАМАС как “центр террора, откуда осуществляется большое количество террористических атак против Израиля”.

Напомним, что ранее ЦАХАЛ сообщил, что территорию Израиля обстреляли ракетами из Сирии.

Израиль, Война в Израиле
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