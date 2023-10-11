Ізраїльська армія уразила понад 450 цілей ХАМАС у секторі Гази – ЦАХАЛ

ЦАХАЛ продовжує завдавати масованих ударів по сектору Гази.

Про це Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ повідомила у Telegram.

– ЦАХАЛ продовжує завдавати масованих ударів по сектору Гази вже втретє за добу. Це вже третій удар по цьому району за останні 24 години, протягом яких ЦАХАЛ уразив понад 450 цілей, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деякий час тому десятки винищувачів завдали понад 200 ударів по цілях в Аль-Фуркані.

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Повідомляється, що Аль-Фуркан – це район на півночі сектора Гази, який використовується терористичною організацією ХАМАС як “центр терору, з якого здійснюється велика кількість терористичних атак на Ізраїль”.

Нагадаємо, що раніше ЦАХАЛ повідомив, що Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сирії.

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