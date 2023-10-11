Папа Римский призвал к немедленному освобождению заложников, которых удерживает ХАМАС

Папа Римский Франциск призвал к немедленному освобождению заложников, захваченных террористами ХАМАС во время нападения на израильские города.

Об этом сообщает The Times of Israel.

— Я прошу немедленно освободить заложников, — сказал он в конце своей еженедельной аудиенции в Ватикане.

Папа заявил, что тот, на кого напали, имеет право защищаться. В то же время он выразил обеспокоенность “тотальной осадой, в которой живут палестинцы в Газе, где также есть много невинных жертв”.

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— Терроризм и экстремизм не способствуют разрешению конфликта между израильтянами и палестинцами, а разжигают ненависть, насилие, месть и лишь заставляют страдать обе стороны. Ближнему Востоку нужна не война, а мир. Мир, построенный на справедливости, диалоге и мужестве братства, — подчеркнул понтифик.

Ранее в МИД сообщили, что количество погибших среди граждан Украины в результате нападения ХАМАС на Израиль возросло до трех. Еще девять украинцев получили ранения, шестеро считаются пропавшими без вести.

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