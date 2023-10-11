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Папа Римський закликав до негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Папа Римський закликав до негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС
Фото: Getty Images

Папа Римський Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАС під час нападу на ізраїльські міста.

Про це повідомляє The Times of Israel.

– Я прошу негайно звільнити заручників, – сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції у Ватикані.

Папа заявив, що той, на кого напали, має право захищатися. Водночас він висловив стурбованість “тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв”.

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– Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі і мужності братерства, – наголосив понтифік.

Раніше у МЗС повідомили, що кількість загиблих серед громадян України внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль зросла до трьох. Ще дев’ять українців дістали поранення, шестеро вважаються зниклими безвісти.

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Ізраїль, Війна в Україні, Папа Римський
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