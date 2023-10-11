Папа Римський закликав до негайного звільнення заручників, яких утримує ХАМАС

Папа Римський Франциск закликав до негайного звільнення заручників, захоплених терористами ХАМАС під час нападу на ізраїльські міста.

Про це повідомляє The Times of Israel.

– Я прошу негайно звільнити заручників, – сказав він наприкінці своєї щотижневої аудієнції у Ватикані.

Папа заявив, що той, на кого напали, має право захищатися. Водночас він висловив стурбованість “тотальною облогою, в якій живуть палестинці в Газі, де також є багато невинних жертв”.

Зараз дивляться

– Тероризм і екстремізм не сприяють вирішенню конфлікту між ізраїльтянами і палестинцями, а розпалюють ненависть, насильство, помсту і лише змушують страждати обидві сторони. Близькому Сходу потрібна не війна, а мир. Мир, побудований на справедливості, діалозі і мужності братерства, – наголосив понтифік.

Раніше у МЗС повідомили, що кількість загиблих серед громадян України внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль зросла до трьох. Ще дев’ять українців дістали поранення, шестеро вважаються зниклими безвісти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.