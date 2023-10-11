Количество погибших украинцев в результате атаки на Израиль возросло до трех

Подтвердилась информация о смерти еще одного украинца в результате нападения ХАМАС на Израиль. Так, количество погибших среди граждан Украины возросло до трех.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Указано, что еще девять граждан Украины получили ранения. Их состояние, а также места госпитализации уточняются.

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Кроме того, шестеро украинцев считаются пропавшими без вести. Их поиском занимаются дипломаты в сотрудничестве с израильскими правоохранителями.

Николенко добавил, что министерство уже обработало более тысячи обращений украинцев в Израиле и секторе Газа.

Сейчас около 700 украинцев не могут выехать из Израиля из-за отмененных авиарейсов. Дипломаты работают над организацией возвращения граждан.

— 170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями, — подытожил спикер.

Ранее армия Израиля сообщила, что в течение 24 часов нанесла удары по более чем 450 целям ХАМАС в секторе Газа.

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