ЦАХАЛ вошел рейдом в сектор Газа для поиска пропавших израильтян

В Израиле военная пехота и танки вошли на территорию сектора Газа в рамках локальных рейдов, чтобы в дальнейшем очистить от потенциальных террористов и найти пропавших без вести граждан.

По данным издания The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ, войска уничтожили несколько террористов на этой территории. Речь идет и о ячейке ХАМАС, который выпустил противотанковые управляемые ракеты по Израилю.

В сообщении утверждают, что войска не заходили вглубь сектора Газа. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отметил, что войска Израиля обнаружили находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести людей.

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По предварительным подсчетам, представители ХАМАСа взяли в заложники около 150-200 человек во время нападения на Израиль. В ЦАХАЛе сообщили семьям 120 пленных о том, что их близких удерживают в секторе Газа.

Источник: The Times of Israel

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