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Юлия Захарченко, редактор ленты

ЦАХАЛ вошел рейдом в сектор Газа для поиска пропавших израильтян

Ізраїль сектор Гази
Фото: Getty Images

В Израиле военная пехота и танки вошли на территорию сектора Газа в рамках локальных рейдов, чтобы в дальнейшем очистить от потенциальных террористов и найти пропавших без вести граждан.

По данным издания The Times of Israel со ссылкой на ЦАХАЛ, войска уничтожили несколько террористов на этой территории. Речь идет и о ячейке ХАМАС, который выпустил противотанковые управляемые ракеты по Израилю.

В сообщении утверждают, что войска не заходили вглубь сектора Газа. Представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари отметил, что войска Израиля обнаружили находки, которые могут помочь в поиске пропавших без вести людей.

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По предварительным подсчетам, представители ХАМАСа взяли в заложники около 150-200 человек  во время нападения на Израиль. В ЦАХАЛе сообщили семьям 120 пленных о том, что их близких удерживают в секторе Газа.

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Источник: The Times of Israel

Израиль, Война в Израиле, Сектор Газа
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Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

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