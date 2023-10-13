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Израиль приказал эвакуироваться из Газы за 24 часа. В ООН говорят, что это невозможно

Израиль приказал эвакуироваться из Газы за 24 часа. В ООН говорят, что это невозможно
Фото: Getty Images

Израильские военные предупредили 1,1 млн человек, проживающих на севере сектора Газа, о необходимости эвакуироваться из своих домов на фоне признаков того, что Израиль намерен усилить наземную операцию против боевиков из организации ХАМАС после террористических атак, совершенных этой группировкой 7 октября.

Большинство радикальных исламистских боевиков находится именно в секторе Газа, откуда и ведется их деятельность против Израиля.

Учитывая размеры Газы, этот регион является одним из самых густонаселенных районов мира. Тут на 362 квадратных километрах проживает более 2 млн человек.

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Теперь, согласно распоряжению Израильской армии, всему населению сектора Газа приказано перебраться в южную часть региона за 24 часа.

— Граждане города Газа, эвакуируйтесь на юг ради собственной безопасности и безопасности ваших семей и отдалитесь от террористов ХАМАС, которые используют вас в качестве живого щита… В последующие дни ЦАХАЛ продолжит активные действия в городе Газа и приложит значительные усилия, чтобы не причинить вреда гражданскому населению, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Данный приказ со стороны Израиля в ООН уже назвали “невыполнимым”.

В пятницу в социальных сетях появились изображения, свидетельствующие о том, что ЦАХАЛ сбрасывает с самолетов на территорию Газы листовки с призывом эвакуироваться на юг. Ранее в прямом эфире информационных агентств были показаны падающие с неба листовки.

— В целях вашей безопасности вам не следует возвращаться домой до получения дальнейших уведомлений от ЦАХАЛа. Все общественные убежища, известные в Газе, должны быть освобождены, — говорилось в листовке.

Эвакуироваться за 24 часа

Офицеры связи в израильских вооруженных силах сообщили, что “все население Газы к северу от Вади Газа должно переселиться в южную часть Газы в течение следующих 24 часов”.

После критики Израиль признал, что приказ о массовой миграции потребует времени, а пресс-секретарь ЦАХАЛа подполковник Питер Лернер заявил в пятницу CNN, что любой срок “может сорваться”.

В ООН осудили такой приказ, заявив, что эвакуация гражданского населения невозможна “без разрушительных гуманитарных последствий”.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генерального секретаря ООН, в своем заявлении отметил, что ООН “решительно призывает отменить любой подобный приказ, если он будет подтвержден, во избежание того, что может превратить и без того трагическую ситуацию в катастрофическую”.

Согласно заявлению, приказ распространяется на всех сотрудников ООН и тех, кто укрывается в помещениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) в пятницу назвало призыв Израиля к перемещению гражданского населения Газы “ужасным”, добавив, что анклав Газа превращается в “адскую дыру и находится на грани краха”.

Сектор Гази

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Том Бейтман, корреспондент ВВС на Ближнем Востоке, также считает, что приказ Израиля об эвакуации невозможно выполнить.

— Гражданское население в этом густонаселенном районе и так спрессовано до максимума — включая детей, стариков и тех, кто находится в больницах, уже заполненных ранеными и теми, кто скрывается от израильских бомбардировок, — объясняет он.

Тем временем Норвежский совет по делам беженцев предупредил, что переселение граждан Газы “равносильно военному преступлению — насильственному перемещению”. Генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд заявил, что приказ “должен быть отменен”.

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Израиль приказал эвакуироваться из Газы за 24 часа. В ООН говорят, что это невозможно

Катастрофические последствия

Реагируя на ультиматум ЦАХАЛ, в Международном комитете Красного Креста (МККК) забили тревогу. Говорят, что такой приказ Израиля может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям.

В заявлении организации, распространенном в пятницу, говорится, что в условиях военной блокады гуманитарные организации, в том числе МККК, сталкиваются с трудностями при оказании помощи массовому перемещению населения в Газе. Их офис в городе Газа получил такие же указания покинуть город, как и другие международные организации.

МККК подчеркнул, что недавние атаки Израиля не должны оправдывать безграничное разрушение Газы, призвав стороны придерживаться правовых обязательств в отношении методов ведения войны.

— Предписания израильских властей населению города Газа немедленно покинуть свои дома в сочетании с полной блокадой, явно лишающей их пищи, воды и электричества, несовместимы с международным гуманитарным правом, — заявил МККК.

Учитывая ограниченность ресурсов Газы и замкнутость пространства, МККК подчеркнул, что все гражданское население, включая пожилых людей, инвалидов и больных, должно быть защищено.

Организация также подчеркнула необходимость обеспечения перемещенного населения предметами первой необходимости и предотвращения разделения семей.

МККК наращивает масштабы своей деятельности по оказанию помощи, но призывает делать паузы в боевых действиях, чтобы действовать безопасно и эффективно.

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ХАМАС призывает оставаться

Несмотря на призыв Израиля к эвакуации, в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС использует мирное население для прикрытия своих сил, а также приказывает гражданских “игнорировать” предупреждения Израиля об эвакуации на юг.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил на брифинге, что это “еще один пример” того, что ХАМАС “не заботится о безопасности жителей Газы”.

Корреспондент BBC Том Бейтман говорит, что призывы ХАМАСа игнорировать ультиматум Израиля, называя его “психологической войной”, лишь обостряют ситуацию.

Границы Газы уже много лет блокируются Израилем и Египтом. Сам город Газа в секторе является частью прибрежной полосы и особенно многолюден.

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Источник: CNN, CNN, BBC
Израиль, Война в Израиле, Евакуація, Сектор Газа
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