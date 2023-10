Израиль приказал эвакуироваться из Газы за 24 часа. В ООН говорят, что это невозможно

Израильские военные предупредили 1,1 млн человек, проживающих на севере сектора Газа, о необходимости эвакуироваться из своих домов на фоне признаков того, что Израиль намерен усилить наземную операцию против боевиков из организации ХАМАС после террористических атак, совершенных этой группировкой 7 октября.

Большинство радикальных исламистских боевиков находится именно в секторе Газа, откуда и ведется их деятельность против Израиля.

Учитывая размеры Газы, этот регион является одним из самых густонаселенных районов мира. Тут на 362 квадратных километрах проживает более 2 млн человек.

Теперь, согласно распоряжению Израильской армии, всему населению сектора Газа приказано перебраться в южную часть региона за 24 часа.

Данный приказ со стороны Израиля в ООН уже назвали “невыполнимым”.

В пятницу в социальных сетях появились изображения, свидетельствующие о том, что ЦАХАЛ сбрасывает с самолетов на территорию Газы листовки с призывом эвакуироваться на юг. Ранее в прямом эфире информационных агентств были показаны падающие с неба листовки.

