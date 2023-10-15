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Илья Нежигай, редактор ленты

Вечерняя “бавовна”: в Курске прозвучали взрывы

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Фото: Getty Images

В российском Курске прозвучали взрывы вечером 14 октября.

Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы, а со временем подтвердили и местные власти.

Согласно времени с видеорегистраторов, которые зафиксировали взрывы, громкая “бавовна” над Курском прозвучала около 22:24.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал местных жителей сохранять спокойствие и начал заверять, что в регионе работает ПВО.

— В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие, — написал он.

Российский чиновник, как это свойственно российской пропаганде, утверждает, что в сторону Курска были выпущены беспилотники из Украины.

Впоследствии Старовойт сообщил, что над Курской областью было якобы сбито 12 беспилотников, обломки от которых упали в черте города.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 598-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Курськ
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