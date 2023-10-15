Вечірня “бавовна”: у Курську пролунали вибухи

У російському Курську пролунали вибухи ввечері 14 жовтня.

Про це спочатку повідомили місцеві Telegram-канали, а згодом підтвердила і місцева влада.

Згідно з часом із відеореєстраторів, які зафіксували вибухи, гучна “бавовна” над Курськом пролунала близько 22:24.

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Губернатор Курської області Роман Старовойт закликав місцевих жителів зберігати спокій і почав запевняти, що в регіоні працює ППО.

– У Курському районі працює ППО. Прохання зберігати спокій, – написав він.

Російський чиновник, як це властиво російській пропаганді, стверджує, що в бік Курська були випущені безпілотники з України.

Згодом Старовойт повідомив, що над Курською областю було нібито збито 12 безпілотників, уламки від яких впали в межі міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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