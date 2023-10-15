Израиль “вышел за рамки самообороны” в Секторе Газа — МИД Китая

Действия Израиля вышли за рамки самообороны, и страна должна прекратить “коллективное наказание народа Газы”.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом бин Фарханом аль-Саудом, сообщает МИД КНР.

— Действия Израиля вышли за рамки самообороны. Он должен серьезно прислушаться к призывам международного сообщества и Генерального секретаря ООН и прекратить коллективное наказание народа Газы, — сказал он.

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Ван И отметил, что обе стороны должны избегать действий, приводящих к эскалации ситуации, и как можно быстрее возобновить переговоры.

Он отметил, что Китай интенсивно общается с Палестиной, Израилем и всеми заинтересованными странами, чтобы достичь прекращения огня, обеспечить безопасность гражданского населения и как можно скорее открыть гуманитарные коридоры в Газе.

Главный дипломат Китая отметил безальтернативность скорейшего внедрения “решения о двух государствах” и заявил о готовности его страны сотрудничать с Саудовской Аравией и другими арабскими странами для поддержки “справедливого дела Палестины по восстановлению ее национальных прав” и возвращения палестинского вопроса “на правильный путь создания двух государств”.

Фейсал, в свою очередь, указал на глубокую обеспокоенность Саудовской Аравии обострением противостояния между Палестиной и Израилем и осудил нападения на мирных жителей.

Кроме того, он также отметил, что Эр-Рияд выступает против требования Израиля насильно переселить жителей Газы за пределы региона, отметил необходимость как можно быстрее доставить гуманитарные грузы населению Газы и заверил, что Саудовская Аравия готова сотрудничать с Китаем для защиты гражданских.

О том, что вспышка насилия в Газе была вызвана беспрецедентной по масштабам и жестокости атакой на израильтян боевиков террористической группировки ХАМАС, главные дипломаты Китая и Саудовской Аравии, как отмечается в сообщении, даже не упоминали.

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