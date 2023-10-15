Ізраїль “вийшов за рамки самооборони” в Секторі Гази – МЗС Китаю

Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен припинити “колективне покарання народу Гази”.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Саудівської Аравії принцем Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом, повідомляє МЗС КНР.

– Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони. Він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН і припинити колективне покарання народу Гази, – сказав він.

Ван Ї зазначив, що обидві сторони мають уникати дій, що призводять до ескалації ситуації, та якнайшвидше відновити переговори.

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Він зауважив, що Китай інтенсивно спілкується з Палестиною, Ізраїлем та всіма зацікавленими країнами, аби досягнути припинення вогню, забезпечити безпеку цивільного населення і якомога швидше відкрити гуманітарні коридори в Гази.

Головний дипломат Китаю наголосив на безальтернативності якнайшвидшого впровадження “рішення про дві держави” та заявив про готовність його країни співпрацювати з Саудівською Аравією й іншими арабськими країнами для підтримки “справедливої справи Палестини з відновлення її національних прав” і повернення палестинського питання “на правильний шлях створення двох держав”.

Фейсал, своєю чергою, вказав на глибоку стурбованість Саудівської Аравії загостренням протистояння між Палестиною та Ізраїлем і засудив напади на мирних жителів.

Крім того, він також зазначив, що Ер-Ріяд виступає проти вимоги Ізраїлю насильно переселити жителів Гази за межі регіону, наголосив на необхідності якнайшвидше доставити гуманітарні вантажі населенню Гази та запевнив, що Саудівська Аравія готова співпрацювати з Китаєм задля захисту цивільних.

Про те, що спалах насилля в Газі спричинила безпрецедентна за масштабами й жорстокістю атака на ізраїльтян бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, головні дипломати Китаю і Саудівської Аравії, як випливає з повідомлення, навіть не згадували.

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