Крапку в спілкуванні Нетаньягу з Путіним поставив напад ХАМАС – WSJ

Протягом багатьох років прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримував “теплі стосунки” з президентом Росії Володимиром Путіним, попри дедалі більшу ізоляцію через повномасштабне вторгнення в Україну, і лише атака ХАМАС поставила крапку в цьому спілкуванні, пише видання Wall Street Journal .

До цього лідер Ізраїлю та російський диктатор підтримували зв’язок телефоном.

– Після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. Путін – один з небагатьох світових лідерів, який не зателефонував Нетаньягу, щоб висловити співчуття у зв’язку з загибеллю понад 1 300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час цієї атаки, – пише автор.

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Припинення угоди з Ізраїлем підкреслює більш широкі тектонічні зрушення в ролі РФ на Близькому Сході з того часу, як Путін розпочав велику війну проти в України, наголошує видання.

Зокрема, в обмін на дрони-камікадзе Росія надала Ірану навчально-тренувальні літаки Як-130, а також розглядає можливість продажу винищувачів Су-35, що може змінити баланс повітряних сил на Близькому Сході.

Конфлікт Ізраїлю з ХАМАС вигідний Кремлю ще й тим, що перед президентськими виборами в РФ, які відбудуться у березні 2024 року, Путін шукає спосіб відволіктися від війни в Україні.

Під час нападу на Ізраїль бойовики радикального ісламістського руху ХАМАС використовували перероблену російську або китайську вогнепальну зброєю, зокрема саморобні ракети або модифіковані автомати АК-47.

Експерти вважають, що деяка зброя, ймовірно, була привезене з Ірану, який підтримує терористичне угруповання грошима, військовою технікою і тренуваннями.

Джерело : Українська правда

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