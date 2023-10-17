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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Стало відомо, коли Джо Байден відвідає Ізраїль

Стало відомо, коли Джо Байден відвідає Ізраїль
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден має намір відвідати Ізраїль у середу, 18 жовтня.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, президент Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати свою непохитну підтримку і провести консультації щодо наступних кроків.

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Потім президент Байден відправиться до Аммана, Йорданія, де зустрінеться з королем Абдаллою, президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі і президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом.

Глава Центрального командування США прибув у понеділок до Ізраїлю для зустрічі з начальником Генерального штабу збройних сил цієї країни генерал-лейтентантом Ерзі Халеві, йдеться в заяві Центрального командування США.

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Мета генерала Майкла “Еріка” Курилли – краще зрозуміти потреби Ізраїлю в обороні та позначити підтримку США.

– Я перебуваю тут для того, щоб надати Ізраїлю все необхідне для самооборони, і приділяю особливу увагу тому, щоб не допустити розширення конфлікту іншими сторонами, – заявив генерал Курилла.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати можуть допомагати як Україні, так і Ізраїлю в боротьбі за незалежність.

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Джо Байден
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