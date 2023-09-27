Почему Германия воздерживается от отправки ракет Taurus в Украину: WP назвали причину

Германия не спешит отправлять в Украину высокоточные ракеты большой дальности Taurus, опасаясь, что для их эксплуатации потребуются немецкие специалисты, а это, по мнению некоторых официальных лиц из правительства ФРГ, может привести Берлин к прямой конфронтации с Россией.

Как пишет Washington Post, немецкое оружие помогло бы пополнить истощающиеся запасы ракет дальнего радиуса действия Украины, которая пытается усилить свое контрнаступление, нанося удары по логистическим путям, складам боеприпасов и командным центрам в глубине контролируемой Россией территории.

Taurus можно назвать немецкой версией ракет Storm Shadow и Scalp, которые Великобритания и Франция уже направили в Украину. Ракета предназначена для уничтожения укрепленных конструкций и объектов инфраструктуры, таких как, к примеру, Керченский мост — единственного звена, соединяющего оккупированный Крымский полуостров с Россией.

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По словам немецких официальных лиц, трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставку Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкому персоналу придется отправиться в Украину для обслуживания и эксплуатации сложного оружия.

По мнению Шольца, для переброски военнослужащих в зону боевых действий потребуется голосование парламента. Он также обеспокоен тем, что такой шаг может еще больше втянуть Германию в конфликт, что может привести к прямой конфронтации с Россией.

— Канцлер должен прекратить блокаду доставки Taurus. Нерешительность и технические отговорки только способствуют укреплению веры (президента России, — Ред.) Владимира Путина в то, что он все еще может победить, а это только затягивает войну, — заявил Антон Хофрайтер, высокопоставленный депутат от партии “зеленых”.

Представитель Шольца заявил, что поставка ракет Taurus в ближайшее время не планируется.

По данным немецких военных, ракета воздушного базирования способна с высокой точностью проникать в укрепленные подземные бункеры, разрушать мосты и топить крупные военные корабли на расстоянии до 500 км.

Система Taurus (сокращение от Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System) была представлена в 2005 году с целью уничтожения российских военных и других целей, таких как командные бункеры, аэропорты, военно-морские порты, корабли и мосты на Балтийском побережье, включая российский эксклав Калининград.

Украина впервые запросила систему в мае, и высокопоставленные представители партии Шольца и его партнеры по коалиции — “зеленые” и “свободные демократы” — высказались за отправку Taurus в Украину.

Аналогичные дебаты предшествовали решению Германии направить в Украину танки немецкого производства. Шольц согласился на это только после того, как убедил президента США Джо Байдена отправить американские танки. В соответствии с принципом, который Шольц назвал “стратегическим замком”, Германия с тех пор настаивает на поставках новых видов вооружений только при условии, что это сделают и США.

Некоторые немецкие чиновники утверждают, что Taurus еще может быть одобрен, когда США направят в Украину аналогичное оружие. На прошлой неделе президент Байден пообещал передать Украине артиллерийские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, однако дата их поставки пока не определена.

Череда опасений Берлина

Отговорки канцелярии канцлера ФРГ по поводу отправки техников для обслуживания ракет являются лишь последними в длинном списке опасений, связанных с возможной поставкой Taurus, отмечает WP.

Первоначально представители канцелярии опасались, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов по территории России. Они также опасались, что ракеты могут быть направлены на Керченский мост, что приведет к дальнейшей эскалации конфликта.

Стремясь успокоить Берлин, высокопоставленные британские чиновники заявили, что они подробно проинформировали своих немецких коллег о том, как они работают с Украиной при развертывании собственных ракет Storm Shadow, включая раскрытие строго конфиденциальных оперативных процедур.

Как отмечают WP, Украина никогда не поражала цели, которые не были бы одобрены британцами, сообщили эти официальные лица своим немецким коллегам, заверив их, что они могут рассчитывать на то, что Киев выполнит соглашение о целеуказании.

Немецкие чиновники заявили, что если Taurus будет одобрен, то его дальность будет сокращена, чтобы свести к минимуму риск его использования для нанесения ударов по России. Неясно, разрешит ли Берлин Киеву наносить удары по целям в оккупированном Крыму.

Даже если Taurus будет одобрен в ближайшее время, Украине может потребоваться гораздо больше времени для развертывания этого оружия. Это связано с тем, что парк боевых самолетов Украины советского периода придется переоборудовать под эту ракету.

В Германии имеется около 600 таких ракет, разработанных совместно MBDA Deutschland и шведской Saab Bofors Dynamics. Сколько их будет направлено в Украину, пока неясно.

Как и британские и французские аналоги, Taurus летит на высоте около 50 м над землей, что позволяет ему обходить некоторые системы ПВО. После запуска он летит по запрограммированной траектории с использованием инфракрасных камер, что делает его неуязвимым для электронного подавления сигналов GPS.

Источник : The Washington Post

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