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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зброя для України: у Бундестазі вкотре закликали Шольца передати ЗСУ ракети Taurus

літак Tornado ракета Taurus
Фото: Getty Images

Депутати Бундестагу вкотре закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні крилаті ракети Taurus. 

Таку заяву зробив голова Християнсько-демократичного союзу, депутат Бундестагу Фрідріх Мерц, повідомляє BILD.

Політик зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається на ослаблення підтримки України з боку Заходу.

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– Путін розраховує на те, що ми втомимося і станемо недбалими в нашій підтримці України, – сказав Мерц. 

Він наголосив, що Заходу треба дати зрозуміти Москві, що такі розрахунки неправильні. А саміт Європейського Союзу, що має відбутися наступного тижня, має надіслати “дуже чіткий та безпомилковий сигнал” про те, що керівник Кремля не може на це сподіватися.

Голова Християнсько-демократичного союзу виступає за якнайшвидше розблокування з боку влади ФРН передання ракет Taurus ЗСУ.

Раніше Washington Post повідомляла, що Німеччина не поспішає відправляти в Україну високоточні ракети  великої дальності Taurus, побоюючись, що для їхньої експлуатації будуть потрібні німецькі фахівці, а це, на думку деяких офіційних осіб з уряду ФРН, може привести Берлін до прямої конфронтації з Росією.

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Зброя для України: у Бундестазі вкотре закликали Шольца передати ЗСУ ракети Taurus

Taurus, Війна в Україні, Зброя для України, Німеччина, Ракета
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