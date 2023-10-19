Зброя для України: у Бундестазі вкотре закликали Шольца передати ЗСУ ракети Taurus
Депутати Бундестагу вкотре закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца надати Україні крилаті ракети Taurus.
Таку заяву зробив голова Християнсько-демократичного союзу, депутат Бундестагу Фрідріх Мерц, повідомляє BILD.
Політик зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін сподівається на ослаблення підтримки України з боку Заходу.
– Путін розраховує на те, що ми втомимося і станемо недбалими в нашій підтримці України, – сказав Мерц.
Він наголосив, що Заходу треба дати зрозуміти Москві, що такі розрахунки неправильні. А саміт Європейського Союзу, що має відбутися наступного тижня, має надіслати “дуже чіткий та безпомилковий сигнал” про те, що керівник Кремля не може на це сподіватися.
Голова Християнсько-демократичного союзу виступає за якнайшвидше розблокування з боку влади ФРН передання ракет Taurus ЗСУ.
Раніше Washington Post повідомляла, що Німеччина не поспішає відправляти в Україну високоточні ракети великої дальності Taurus, побоюючись, що для їхньої експлуатації будуть потрібні німецькі фахівці, а це, на думку деяких офіційних осіб з уряду ФРН, може привести Берлін до прямої конфронтації з Росією.
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