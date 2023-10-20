Для защиты от российских дронов: Румыния разместит на границе с Украиной новую систему ПВО
Вскоре в Румынии на границе с Украиной будет установлена новая многофункциональная система противодействия беспилотникам, самая мощная в Европе.
Об этом сообщает румынское издание HotNews ссылаясь на собственные источники.
Отмечается, что соглашения G2G между правительствами нескольких стран будут заключены в ближайший период с согласия НАТО.
Премьер-министр Марчел Чолаку объявил в среду в Киеве, что Румыния и Украина создадут “новый подход” для предотвращения российских атак на стратегическую инфраструктуру Украины на границе с Румынией.
– Я глубоко убежден, что совместными усилиями уже приняты определенные меры. Более того, в рамках НАТО, вместе со стратегическим партнером США, также были приняты другие меры для предотвращения подобных инцидентов, – сказал Чолаку.
Напомним, в среду, 11 октября, после очередной атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесской области в приграничных районах Румынии обнаружили воронку, образовавшуюся в результате падения дрона.
Фото: Олег Николенко/Facebook
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