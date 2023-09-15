Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Выходное пособие при увольнении: кому и когда начисляется
Мир
Валерий Савицкий, редактор ленты

Румыния ограничила полеты возле границ с Украиной из-за российских дронов

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Министерство обороны Румынии ввело дополнительные ограничения на полеты в воздушном пространстве страны вдоль границы с Украиной.

Это произошло после того, как в среду, 13 сентября на румынской территории были обнаружены элементы, вероятно, российского беспилотника, сообщает The Guardian.

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия запустила по Одесской и Сумской областям 44 ударных БпЛА Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 32 вражеских объекта. Часть беспилотников попала в припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

Сейчас смотрят

13 сентября румынские военные уже в третий раз нашли на берегу Дуная обломки БпЛА Shahed.

Падение российских дронов на территорию Румынии

В ночь на 4 сентября российские военные атаковали беспилотниками Shahed-136 инфраструктуру портов и зерновые хранилища в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, но попаданий избежать не удалось.

В тот же день в Госпогранслужбе сообщили, что несколько российских беспилотников упали на территории Румынии. А в МИД сообщили, что у Киева есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории этой страны.

6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру. Оно расположено на берегу Дуная напротив украинского города Измаил.

9 сентября на территории Румынии были найдены обломки еще одного дрона, похожего на Shahed-136. Президент страны Клаус Йоханнис назвал это неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии.

Власти Румынии планируют эвакуировать жителей сел, вблизи которых нашли обломки дронов. А румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям решил усилить меры гражданской защиты населения в районах на берегу Дуная.

Читайте также
МИД Румынии вызывает посла РФ и консультируется с НАТО из-за новых обломков дрона
Румунія

Источник: The Guardian
Дрони, польоти, Румунія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Планы с реальностью не совпадают: Юсов о стремлении РФ собрать армию из 6 тыс. дронов
БПЛА Shahed
Британия передала ВСУ тяжелые дроны Malloy
Дрон Malloy Т400
Ночная атака Шахедами: силы ПВО сбили 17 из 22 дронов
Війна в Україні, ППО
Предварительно, работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Атака дронів
Взрывы в Кривом Роге: Воздушные силы предупреждают об угрозе БпЛА
Дрони Shahed

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны
Румыния ограничила полеты возле границ с Украиной из-за российских дронов
Живут в курятниках и спят на ящиках из-под патронов: как выживают люди на освобожденной Харьковщине
Обстріл Харківської області 6 вересня 2023
Восстановление и инвестиции: на YES-2023 обсудили развитие экономики Украины в будущем
економіка, ВВП прогноз Нацбанку
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Румыния ограничила полеты возле границ с Украиной из-за российских дронов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь