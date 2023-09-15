Румыния ограничила полеты возле границ с Украиной из-за российских дронов

Министерство обороны Румынии ввело дополнительные ограничения на полеты в воздушном пространстве страны вдоль границы с Украиной.

Это произошло после того, как в среду, 13 сентября на румынской территории были обнаружены элементы, вероятно, российского беспилотника, сообщает The Guardian.

Напомним, в ночь на 13 сентября Россия запустила по Одесской и Сумской областям 44 ударных БпЛА Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 32 вражеских объекта. Часть беспилотников попала в припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

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13 сентября румынские военные уже в третий раз нашли на берегу Дуная обломки БпЛА Shahed.

Падение российских дронов на территорию Румынии

В ночь на 4 сентября российские военные атаковали беспилотниками Shahed-136 инфраструктуру портов и зерновые хранилища в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, но попаданий избежать не удалось.

В тот же день в Госпогранслужбе сообщили, что несколько российских беспилотников упали на территории Румынии. А в МИД сообщили, что у Киева есть фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории этой страны.

6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру. Оно расположено на берегу Дуная напротив украинского города Измаил.

9 сентября на территории Румынии были найдены обломки еще одного дрона, похожего на Shahed-136. Президент страны Клаус Йоханнис назвал это неприемлемым нарушением суверенного воздушного пространства Румынии.

Власти Румынии планируют эвакуировать жителей сел, вблизи которых нашли обломки дронов. А румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям решил усилить меры гражданской защиты населения в районах на берегу Дуная.

Источник : The Guardian

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