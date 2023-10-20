Для захисту від російських дронів: Румунія розмістить на кордоні з Україною нову систему ППО

Незабаром в Румунії на кордоні з Україною буде встановлена нова багатофункціональна система протидії безпілотникам, найпотужніша в Європі.

Про це повідомляє румунське видання HotNews, посилаючись на власні джерела.

Зазначається, що угоди G2G між урядами кількох країн будуть укладені в найближчий період за згодою НАТО.

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Прем’єр-міністр Марчел Чолаку оголосив у середу в Києві, що Румунія та Україна матимуть “новий підхід” для запобігання російським атакам на стратегічну інфраструктуру України на кордоні з Румунією.

– Я глибоко переконаний, що спільними зусиллями вже вжито певних заходів. Щобільше, в рамках НАТО, разом зі стратегічним партнером США, також були вжиті інші заходи для запобігання подібним інцидентам, – сказав Чолаку.

Нагадаємо, у середу, 11 жовтня, після чергової атаки РФ на портову інфраструктуру Одеської області в прикордонних районах Румунії виявили вирву, що утворилася внаслідок падіння дрона.

Фото: Олег Ніколенко/Facebook

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