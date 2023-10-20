Единовременное пособие, еда и выплаты: сколько украинцев воспользовались соцльготами в Польше в 2022 году

В Польше в 2022 году льготами социальной помощи воспользовались 1 млн 111 тыс. граждан Украины и 612 тыс. украинских семей.

Согласно данным Центрального статистического управления Польши, общая сумма предоставленных льгот составляет 364,8 млн злотых (3,1 млрд грн), сообщает Миграционная платформа EWL.

Почти каждый пятый гражданин Украины, который получил такую помощь, находился в Мазовецком воеводстве с центром в Варшаве (242,6 тыс. человек — это 21,8% от всех граждан Украины).

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Меньше всего украинцев, которые воспользовались помощью, находились в Свентокшиском воеводстве на юго-востоке Польши с центром в Кельце — 17,4 тыс. человек (около 1,6%).

Социальную помощь для граждан Украины в Польше делят на три категории: единовременная денежная помощь в размере 300 злотых на человека (около 2,6 тыс. грн), помощь в виде питания и другие выплаты.

— В Польше для граждан Украины пока остаются доступными социальные льготы от государства, ежемесячно продолжают выплаты в рамках программы 500+ на ребенка. Также есть возможность подавать заявки на программы помощи от международных благотворительных фондов и волонтерских организаций, — рассказала руководительница Фонда поддержки мигрантов на рынке труда EWL Мария Кузенко.

Ранее в Министерстве финансов Польши заявляли, что там потратили на помощь Украине около 50 млрд злотых или 2% ВВП.

По оценкам польских экспертов, благодаря украинским вынужденным мигрантам ВВП страны в 2022 году вырос по меньшей мере на 1 процентный пункт.

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