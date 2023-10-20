Одноразова допомога, їжа та виплати: скільки українців скористалися соцпільгами у Польщі у 2022 році

У Польщі у 2022 році пільгами соціальної допомоги скористалися 1 млн 111 тис. громадян України та 612 тис. українських родин.

Згідно з даними Центрального статистичного управління Польщі, загальна сума наданих пільг становить 364,8 млн злотих (3,1 млрд грн), повідомляє Міграційна платформа EWL.

Майже кожен п’ятий громадянин України, який отримав таку допомогу, перебував у Мазовецькому воєводстві з центром у Варшаві (242,6 тис. осіб – це 21,8% від усіх громадян України).

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Найменше українців, які скористалися допомогою, перебували у Свєнтокшиському воєводстві на південному сході Польщі з центром у Кєльце – 17,4 тис. осіб (близько 1,6%).

Соціальну допомогу для громадян України у Польщі поділяють на три категорії: одноразова грошова допомога у розмірі 300 злотих на особу (близько 2,6 тис. грн), допомога у вигляді харчування та інші виплати.

– У Польщі для громадян України наразі залишаються доступними соціальні пільги від держави, щомісяця продовжують виплати в межах програми 500+ на дитину. Також є можливість подавати заявки на програми допомоги від міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій, – розповіла очільниця Фонду підтримки мігрантів на ринку праці EWL Марія Кузенко.

Раніше у Міністерстві фінансів Польщі заявляли, що там витратили на допомогу Україні близько 50 млрд злотих або 2% ВВП.

За оцінками польських експертів, завдяки українським вимушеним мігрантам ВВП країни у 2022 році зріс щонайменше на 1 відсотковий пункт.

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