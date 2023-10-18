РФ может переориентировать удары Кинжалами на порты Украины — Гуменюк

Россия может направить удары ракетами Кинжал на украинские порты.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос об усилении обучения пилотов РФ на МиГах в воздушном пространстве над Черным морем.

— Мы пока не наблюдаем чрезвычайной активности именно такой авиации в Черном море, хотя не исключается, что они могут попробовать и такие маневры, и в том числе переориентировать угрозы такими ракетами аэродинамическими как Кинжал на другие регионы, — сказала Гуменюк.

По ее словам, ранее россияне пытались атаковать Кинжалами больше столицу и угрожать непосредственно “центрам принятия решений”.

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— Сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе, могут оказаться под ударами и порты, в частности, с использованием такого оружия, — отметила руководитель пресс-центра.

Ранее в украинской разведке сообщили, что РФ накапливает ракетный арсенал, чтобы зимой нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это один из самых вероятных сценариев, которыми может пойти РФ для террора мирных жителей.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

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