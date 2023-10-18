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РФ может переориентировать удары Кинжалами на порты Украины — Гуменюк

РФ может переориентировать удары Кинжалами на порты Украины — Гуменюк

Россия может направить удары ракетами Кинжал на украинские порты.

Об этом на брифинге сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отвечая на вопрос об усилении обучения пилотов РФ на МиГах в воздушном пространстве над Черным морем.

— Мы пока не наблюдаем чрезвычайной активности именно такой авиации в Черном море, хотя не исключается, что они могут попробовать и такие маневры, и в том числе переориентировать угрозы такими ракетами аэродинамическими как Кинжал на другие регионы, — сказала Гуменюк.

По ее словам, ранее россияне пытались атаковать Кинжалами больше столицу и угрожать непосредственно “центрам принятия решений”.

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— Сейчас при определенной ориентации врага на то, чтобы занять место Украины в зерновой инициативе, могут оказаться под ударами и порты, в частности, с использованием такого оружия, — отметила руководитель пресс-центра.

Ранее в украинской разведке сообщили, что РФ накапливает ракетный арсенал, чтобы зимой нанести удары по энергетической инфраструктуре Украины. Это один из самых вероятных сценариев, которыми может пойти РФ для террора мирных жителей.

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Фото: Ukraine Media Center Odesa

Война в Украине, Ракетные удары России, Росія
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