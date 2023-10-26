Главная роль — умереть первыми. Россия массово вербует на войну кубинцев — ЦНС
Россия массово вербует наемников из Кубы для войны против Украины. Иностранцев отправляют на восточную линию фронта.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления.
По данным подполья, кубинцев бросают на Купянское направление, а также между Бахмутом и Горловкой.
При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, их разбрасывают по уже существующим российским, независимо от того, владеет ли иностранец русским языком.
— Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их “не жалко”. Отношение к кубинцам со стороны российских террористов соответствует типичному шовинизму. Главная роль наемников — умереть первыми, — говорится в сообщении.
Ранее Куба разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла ее граждан воевать за Россию в войне против Украины.
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