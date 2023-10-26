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Главная роль — умереть первыми. Россия массово вербует на войну кубинцев — ЦНС

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Россия массово вербует наемников из Кубы для войны против Украины. Иностранцев отправляют на восточную линию фронта.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления.

По данным подполья, кубинцев бросают на Купянское направление, а также между Бахмутом и Горловкой.

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При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, их разбрасывают по уже существующим российским, независимо от того, владеет ли иностранец русским языком.

— Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их “не жалко”. Отношение к кубинцам со стороны российских террористов соответствует типичному шовинизму. Главная роль наемников — умереть первыми, — говорится в сообщении.

Ранее Куба разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла ее граждан воевать за Россию в войне против Украины.

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Война в Украине, Куба, Росія
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