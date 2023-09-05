Куба разоблачила сеть, которая заставляла ее граждан воевать на стороне РФ

Куба разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла ее граждан воевать за Россию в войне против Украины.

Об этом сообщил МИД страны, пишет Reuters.

Указано, что сейчас кубинские власти работают над “нейтрализацией и ликвидацией” этой сети.

В заявлении ведомства содержится мало подробностей, но отмечается, что сеть торговли людьми действовала как на территории страны, так и в РФ.

Российское правительство не прокомментировало эти обвинения.

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия вербует на войну против Украины иностранцев, чтобы избежать мобилизации накануне президентских выборов 2024 года.

Источник : Reuters

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.