Куба разоблачила сеть, которая заставляла ее граждан воевать на стороне РФ
Куба разоблачила сеть торговли людьми, которая заставляла ее граждан воевать за Россию в войне против Украины.
Об этом сообщил МИД страны, пишет Reuters.
Указано, что сейчас кубинские власти работают над “нейтрализацией и ликвидацией” этой сети.
В заявлении ведомства содержится мало подробностей, но отмечается, что сеть торговли людьми действовала как на территории страны, так и в РФ.
Российское правительство не прокомментировало эти обвинения.
Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия вербует на войну против Украины иностранцев, чтобы избежать мобилизации накануне президентских выборов 2024 года.
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