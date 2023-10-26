Более 5 тыс. оккупантов и до 400 единиц техники: в ВСУ назвали потери РФ в районе Авдеевки и Марьинки

Оккупационные войска РФ все еще пытаются окружить город Авдеевка (Донецкая область), несмотря на огромные потери в личном составе и технике.

С 10 октября враг потерял более 5 тыс. убитыми и ранеными на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Такие данные озвучил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона Єдині новини.

Сейчас смотрят

Тактика войск РФ во время наступлений

Попытки оккупантов окружить Авдеевку

Ситуация возле Авдеевки

Именно с 10 октября на востоке Украины началась активная волна наступления оккупантов.

– С 10 октября примерно уже более 5 тыс. враг потерял личного состава убитыми и ранеными только на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также цифра уже доходит до 400 единиц бронетехники, — подчеркнул Штупун.

По его словам, российское командование “пытается что-то подтянуть”, перебрасывает резервы с других направлений фронта. Однако украинские разведчики фиксируют все перемещения врага, а наше командование “делает определенные выводы”.

Тактика войск РФ во время наступлений

Комментируя тактику войск РФ, Александр Штупун объяснил, что враг бросает в бой в основном пехоту. Однако в последнее время фиксировались механизированные колонны, то есть колонны с танками и бронированными машинами.

– Наши ребята их успешно сожгли… Но враг продолжает гнать вперед пехоту. Она уже не очень хочет идти вперед, фиксируются случаи отказа, в том числе представителей отрядов “Шторм-Z”, которые начинают в некоторых подразделениях бунтовать, — сообщил Штупун.

Он добавил, что командование РФ отводит батальоны, понесшие значительные потери, и заводит на их место другие.

Попытки оккупантов окружить Авдеевку

Как отметил спикер, “враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию”. Оккупанты пытались бросить вперед много бронетехники, но понесли ощутимые потери.

Всего на Таврическом направлении за сутки войска РФ нанесли 16 авиаударов, большинство из них – в Донецкой области. Враг применял ударные вертолеты К-52 и самолеты Су-25, сбрасывал авиабомбы.

– Наши воины стойко держат оборону. Безуспешными были наступательные действия врага в районе Степного, Авдеевки, Тоненького и Пивничного. Там наши воины отразили 15 атак, – рассказал Штупун.

На Марьинском направлении за сутки отражены 20 атак оккупантов. На Шахтерском и Запорожском направлениях Силы обороны Украины отразили все попытки врага продвинуться в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского и Вербового.

В то же время ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Общие потери врага за сутки составили 460 человек, большинство – в Донецкой области. Уничтожены 49 единиц военной техники, которую оккупанты в основном бросали в бой в районе Авдеевки. Уничтожены три склада боеприпасов.

Ситуация возле Авдеевки

С 10 октября войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки. Оккупанты применяют тактику так называемых мясных штурмов и терпят огромные потери.

Враг перебросил на Авдеевское направление дополнительные подразделения. Кроме того, в ВСУ зафиксировали, что россияне роют тоннели в районе Авдеевки, пытаясь подготовить неожиданный удар по украинским позициям.

Кроме попыток окружить город, оккупанты также постоянно его обстреливают.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.