Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
В Израиле решили отказаться от высокопроизводительной спутниковой платформы для спутников связи Starlink после заявления основателя компании SpaceX Илона Маска о работе сети в секторе Газа.
Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Кари. По его словам, Израиль собирается использовать все имеющиеся средства для борьбы с этой спутниковой связью.
— ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. Нет никаких сомнений, — утверждает Кари.
По мнению министра, основатель компании SpaceX, которая производит Starlink, Илон Маск знает, что спутниковой связью будут пользоваться не только международные организации, но и боевики террористической группировки ХАМАС.
— Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Все они! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink, — утверждает израильский министр.
Ранее предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что сеть спутниковой платформы Starlink якобы будет помогать международным организациям в секторе Газа.
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