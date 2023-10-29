Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
За ценой не постоим? Главные факты об освобождении Украины от нацистских захватчиков
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа

Ілон Маск
Фото: Getty Images

В Израиле решили отказаться от высокопроизводительной спутниковой платформы для спутников связи Starlink после заявления основателя компании SpaceX Илона Маска о работе сети в секторе Газа.

Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Кари. По его словам, Израиль собирается использовать все имеющиеся средства для борьбы с этой спутниковой связью.

— ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. Нет никаких сомнений, — утверждает Кари.

Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа

Сейчас смотрят

По мнению министра, основатель компании SpaceX, которая производит Starlink, Илон Маск знает, что спутниковой связью будут пользоваться не только международные организации, но и боевики террористической группировки ХАМАС.

— Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Все они! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink, — утверждает израильский министр.

Ранее предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что сеть спутниковой платформы Starlink якобы будет помогать международным организациям в секторе Газа.

Читайте также
Нетаньяху подтвердил начало наземной операции Израиля в Газе
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Starlink, Израиль, Ілон Маск, Война в Израиле, Сектор Газа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Нетаньяху подтвердил начало наземной операции Израиля в Газе
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
Саммит по Формуле мира, бои в Газе и ураган в Украине: главные новости 28 октября
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
Эрдоган на пропалестинском митинге обвинил Запад в “резне в Газе” и назвал Израиль оккупантом
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
В Лондоне прошло почти стотысячное шествие в поддержку Палестины
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
США не проводят красных линий: Белый дом о расширении наземной операции Израиля
Джон Кірбі

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Больше никаких табу: Украина готовится ввести сексуальное образование в школах
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь