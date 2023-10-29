Израиль отказывается от Starlink после заявлений Маска о работе спутников в секторе Газа

В Израиле решили отказаться от высокопроизводительной спутниковой платформы для спутников связи Starlink после заявления основателя компании SpaceX Илона Маска о работе сети в секторе Газа.

Об этом заявил министр связи Израиля Шломо Кари. По его словам, Израиль собирается использовать все имеющиеся средства для борьбы с этой спутниковой связью.

— ХАМАС будет использовать его для террористической деятельности. Нет никаких сомнений, — утверждает Кари.

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По мнению министра, основатель компании SpaceX, которая производит Starlink, Илон Маск знает, что спутниковой связью будут пользоваться не только международные организации, но и боевики террористической группировки ХАМАС.

— Возможно, Маск был бы готов обусловить это освобождением наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, пожилых людей. Все они! К тому времени мой офис разорвет все связи со Starlink, — утверждает израильский министр.

Ранее предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что сеть спутниковой платформы Starlink якобы будет помогать международным организациям в секторе Газа.

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