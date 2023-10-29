Ізраїль відмовляється від Starlink після заяв Маска про роботу супутників у секторі Гази

В Ізраїлі вирішили відмовитися від високопродуктивної супутникової платформи для супутників зв’язку Starlink після заяви засновника компанії SpaceX Ілона Маска про роботу мережі в секторі Гази.

Про це заявив міністр зв’язку Ізраїлю Шломо Карі. За його словами, Ізраїль збирається використовувати всі наявні засоби для боротьби з цим супутниковим зв’язком.

– ХАМАС буде використовувати його для терористичної діяльності. Немає жодних сумнівів, – стверджує Карі.

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На думку міністра, засновник компанії SpaceX, яка виготовляє Starlink, Ілон Маск знає, що супутниковим зв’язком користуватимуться не тільки міжнародні організації, а й бойовики терористичного угруповання ХАМАС.

– Можливо, Маск був би готовий обумовити це звільненням наших викрадених немовлят, синів, доньок, літніх людей. Усі вони! На той час мій офіс розірве всі зв’язки зі Starlink, – стверджує ізраїльський міністр.

Раніше підприємець і мільярдер Ілон Маск заявив, що мережа супутникової платформи Starlink нібито допомагатиме міжнародним організаціям у секторі Газа.

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