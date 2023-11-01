Помогает Израилю защищаться от баллистических ракет: что известно о системе ПРО Arrow-3 и сможет ли Украина ее получить
Израильская Армия обороны применила ракетный комплекс Arrow-3 во вторник, 31 октября, чтобы перехватить баллистическую ракету класса земля-земля, выпущенную со стороны повстанцев-хуситов в Йемене.
Как отмечает Defense Express, это впервые в истории, когда в боевых условиях применяется противоракетная система обороны Arrow-3 для перехвата баллистической ракеты.
Что известно о системе ПРО Arrow-3, в чем ее особенность и какие технические характеристики, узнавали Факты ICTV.
Система ПРО Arrow-3: что известно
Противоракетный комплекс Arrow (Hetz) начали создавать еще в 1986 году. К 1994-му прототип успешно прошел испытания, а первая система была развернута в марте 2000 года.
Система противоракетной обороны разрабатывалась в соответствии с планами израильского правительства, которое хотело создать эффективное средство ПРО.
Однако финансирование и производство системы осуществляется совместно Израилем и США. Поскольку создание такой мощной системы стало вызовом для израильского военно-промышленного комплекса, а сама разработка и испытания требовали немало финансовых вливаний, руководство Израиля обратилось к Соединенным Штатам Америки.
Меморандум о совместном создании и финансировании проекта Arrow был подписан сторонами 6 мая 1986 года.
Основными разработчиками системы являются компании Israel Aerospace Industries и Boeing.
Сначала была разработана ракета Arrow-1, которая успешно прошла все испытания. Впоследствии была создана версия Arrow-2, которая была принята на вооружение и поставлена в серийное производство.
Arrow-2 считается одной из самых эффективных систем противоракетной обороны, которые сейчас стоят на вооружении. Она стала первым комплексом ПРО, который специально разрабатывали для перехвата и уничтожения баллистических ракет.
В январе 2018 года была введена в эксплуатацию ракета Arrow-3, которая имеет большую скорость, дальность и высоту полета. Также последняя система способна перехватывать баллистические ракеты еще во время их полета в космическом пространстве.
Arrow-3 может перехватывать баллистические ракеты, особенно те, которые несут оружие массового уничтожения, на высотах более 100 км, и в больших диапазонах.
Когда цель и ее курс идентифицированы, перехватчик Arrow перенаправляется с помощью своего сопла вектора тяги, чтобы закрыть разрыв и провести перехват “тело к телу”.
Особенности и применение
Военный аналитик и эксперт Петр Черник отмечает, что Arrow-3 входит в состав многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля.
— Arrow-3 работает вместе с комплексами Железный купол и Праща Давида и закрывает верхний уровень, то есть перехватывает прежде всего баллистические ракеты. Это очень серьезная и мощная ракета, — говорит Черник.
Эксперт добавляет, что это хорошая двухступенчатая ракета, которая бы улучшила сбивание крылатых ракет в небе над Украиной.
На сайте Israel Aerospace Industries отмечают, что система оружия Arrow может работать в автономном режиме или в сетево-центрическом режиме, защищая территорию от баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности.
Комплекс способен эффективно перехватывать с воздуха угрозы, связанные с оружием массового уничтожения и другими типами обычных боеголовок.
Системы Arrow представляют собой семейство перехватчиков и модульных подсистем, предназначенных для обеспечения высокоэффективной многоуровневой защиты от угрозы баллистических ракет.
— Arrow наблюдает, обнаруживает, отслеживает, распознает и уничтожает баллистические ракеты. Система является модульной и может быть перенастроена и адаптирована к конкретным требованиям, географическим особенностям, существующим системам и инфраструктурам. Система Arrow легко транспортируется, что обеспечивает ее быстрое развертывание в условиях постоянных ракетных угроз, — добавляют в Israel Aerospace Industries.
Основные особенности Arrow-3:
- Защищает очень большую территорию.
- Высокая эффективность против различных типов ракет и боеголовок.
- Возможность многократного перехвата залпов TBM.
- Предупреждение, идентификация цели, оценка точки запуска и точное прогнозирование точки удара.
- Возможность адаптации к различным географическим условиям и инфраструктурам.
- Открытая архитектура системы обеспечивает полную совместимость с другими воздушными и наземными ракетами.
- Возможности экзоатмосферного перехвата.
- Может обнаруживать, отслеживать и распознавать цели на больших расстояниях.
- Сверхзвуковая скорость.
- Двухступенчатый перехват.
- Arrow 3 предназначен для уничтожения ракет за пределами атмосферы.
- Две ступени твердотопливного двигателя.
- Совместимость с 21-дюймовой системой вертикального запуска (VLS).
- Короткое время реакции.
- Современная маневренность.
- Одновременная обработка нескольких угроз.
- Может различать воздушные цели.
Комплекс способен перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3 тыс. км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду. Противоракеты рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере. Система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно, а также наводить на одну из них до двух противоракет, способных развивать скорость до 2,5 км в секунду.
Дальность перехвата озвучивается в 2 400 км, высота – более 100 км. Отмечается, что батарея комплекса Arrow-3 может перехватывать залпы у более пяти баллистических ракет в течение 30 секунд. Причем запуск может осуществляться еще до того, когда станет известно, куда летит вражеская ракета – а когда цель и курс будут обнаружены, ракета-перехватчик осуществит перенаправление.
Сможет ли Украина получить Arrow-3
По мнению Петра Черника, Украине надеяться на Arrow-3 точно не стоит.
— Я объясню почему. У израильтян очень тонкая материя относительно Ирана. Единственная страна, которая может помочь Ирану обогатить уран до того, чтобы из него начали добывать вооруженный плутоний — это Россия. Соответственно, Израиль не пойдет на откровенную позицию поддержки Украины, потому что это может спровоцировать россиян на шаг ускорить ядерную программу Ирана, — говорит Черник.
Технические характеристики
- Высота перехвата — более 100 км.
- Дальность перехвата — до 3 тыс. км.
- Способна развивать скорость до 2,5 км в секунду.
- Стоимость одной такой ракеты оценивается в $2-3 млн.
- Способна одновременно вести до 12 целей.
Фото: Israel Aerospace Industries
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