Помогает Израилю защищаться от баллистических ракет: что известно о системе ПРО Arrow-3 и сможет ли Украина ее получить

Израильская Армия обороны применила ракетный комплекс Arrow-3 во вторник, 31 октября, чтобы перехватить баллистическую ракету класса земля-земля, выпущенную со стороны повстанцев-хуситов в Йемене.

Как отмечает Defense Express, это впервые в истории, когда в боевых условиях применяется противоракетная система обороны Arrow-3 для перехвата баллистической ракеты.

Что известно о системе ПРО Arrow-3, в чем ее особенность и какие технические характеристики, узнавали Факты ICTV.

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Система ПРО Arrow-3: что известно

Противоракетный комплекс Arrow (Hetz) начали создавать еще в 1986 году. К 1994-му прототип успешно прошел испытания, а первая система была развернута в марте 2000 года.

Система противоракетной обороны разрабатывалась в соответствии с планами израильского правительства, которое хотело создать эффективное средство ПРО.

Однако финансирование и производство системы осуществляется совместно Израилем и США. Поскольку создание такой мощной системы стало вызовом для израильского военно-промышленного комплекса, а сама разработка и испытания требовали немало финансовых вливаний, руководство Израиля обратилось к Соединенным Штатам Америки.

Меморандум о совместном создании и финансировании проекта Arrow был подписан сторонами 6 мая 1986 года.

Основными разработчиками системы являются компании Israel Aerospace Industries и Boeing.

Сначала была разработана ракета Arrow-1, которая успешно прошла все испытания. Впоследствии была создана версия Arrow-2, которая была принята на вооружение и поставлена в серийное производство.

Arrow-2 считается одной из самых эффективных систем противоракетной обороны, которые сейчас стоят на вооружении. Она стала первым комплексом ПРО, который специально разрабатывали для перехвата и уничтожения баллистических ракет.

В январе 2018 года была введена в эксплуатацию ракета Arrow-3, которая имеет большую скорость, дальность и высоту полета. Также последняя система способна перехватывать баллистические ракеты еще во время их полета в космическом пространстве.

Arrow-3 может перехватывать баллистические ракеты, особенно те, которые несут оружие массового уничтожения, на высотах более 100 км, и в больших диапазонах.

Когда цель и ее курс идентифицированы, перехватчик Arrow перенаправляется с помощью своего сопла вектора тяги, чтобы закрыть разрыв и провести перехват “тело к телу”.

Особенности и применение

Военный аналитик и эксперт Петр Черник отмечает, что Arrow-3 входит в состав многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны Израиля.

— Arrow-3 работает вместе с комплексами Железный купол и Праща Давида и закрывает верхний уровень, то есть перехватывает прежде всего баллистические ракеты. Это очень серьезная и мощная ракета, — говорит Черник.

Эксперт добавляет, что это хорошая двухступенчатая ракета, которая бы улучшила сбивание крылатых ракет в небе над Украиной.

На сайте Israel Aerospace Industries отмечают, что система оружия Arrow может работать в автономном режиме или в сетево-центрическом режиме, защищая территорию от баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности.

Комплекс способен эффективно перехватывать с воздуха угрозы, связанные с оружием массового уничтожения и другими типами обычных боеголовок.

Системы Arrow представляют собой семейство перехватчиков и модульных подсистем, предназначенных для обеспечения высокоэффективной многоуровневой защиты от угрозы баллистических ракет.

— Arrow наблюдает, обнаруживает, отслеживает, распознает и уничтожает баллистические ракеты. Система является модульной и может быть перенастроена и адаптирована к конкретным требованиям, географическим особенностям, существующим системам и инфраструктурам. Система Arrow легко транспортируется, что обеспечивает ее быстрое развертывание в условиях постоянных ракетных угроз, — добавляют в Israel Aerospace Industries.

Основные особенности Arrow-3:

Защищает очень большую территорию.

Высокая эффективность против различных типов ракет и боеголовок.

Возможность многократного перехвата залпов TBM.

Предупреждение, идентификация цели, оценка точки запуска и точное прогнозирование точки удара.

Возможность адаптации к различным географическим условиям и инфраструктурам.

Открытая архитектура системы обеспечивает полную совместимость с другими воздушными и наземными ракетами.

Возможности экзоатмосферного перехвата.

Может обнаруживать, отслеживать и распознавать цели на больших расстояниях.

Сверхзвуковая скорость.

Двухступенчатый перехват.

Arrow 3 предназначен для уничтожения ракет за пределами атмосферы.

Две ступени твердотопливного двигателя.

Совместимость с 21-дюймовой системой вертикального запуска (VLS).

Короткое время реакции.

Современная маневренность.

Одновременная обработка нескольких угроз.

Может различать воздушные цели.

Комплекс способен перехватывать ракеты, запущенные с расстояния до 3 тыс. км и летящие со скоростью до 4,5 км в секунду. Противоракеты рассчитаны на поражение ракет противника в стратосфере. Система способна обнаруживать и сопровождать до 12 целей одновременно, а также наводить на одну из них до двух противоракет, способных развивать скорость до 2,5 км в секунду.

Дальность перехвата озвучивается в 2 400 км, высота – более 100 км. Отмечается, что батарея комплекса Arrow-3 может перехватывать залпы у более пяти баллистических ракет в течение 30 секунд. Причем запуск может осуществляться еще до того, когда станет известно, куда летит вражеская ракета – а когда цель и курс будут обнаружены, ракета-перехватчик осуществит перенаправление.

Сможет ли Украина получить Arrow-3

По мнению Петра Черника, Украине надеяться на Arrow-3 точно не стоит.

— Я объясню почему. У израильтян очень тонкая материя относительно Ирана. Единственная страна, которая может помочь Ирану обогатить уран до того, чтобы из него начали добывать вооруженный плутоний — это Россия. Соответственно, Израиль не пойдет на откровенную позицию поддержки Украины, потому что это может спровоцировать россиян на шаг ускорить ядерную программу Ирана, — говорит Черник.

Технические характеристики

Высота перехвата — более 100 км.

Дальность перехвата — до 3 тыс. км.

Способна развивать скорость до 2,5 км в секунду.

Стоимость одной такой ракеты оценивается в $2-3 млн.

Способна одновременно вести до 12 целей.

Фото: Israel Aerospace Industries

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