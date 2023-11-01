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Валентина Летяк, редактор ленты

Курскую и Брянскую области атаковали беспилотники: в РФ заявили о работе ПВО

Курскую и Брянскую области атаковали беспилотники: в РФ заявили о работе ПВО

В Минобороны страны-агрессора заявили о якобы атаке беспилотников самолетного типа ночью 1 ноября в Курской и Брянской областях.

Там также как всегда обвинили во всем Украину и отчитались о сбивании системами ПВО двух беспилотных летательных аппаратов над территорией этих северных областей, граничащих с Украиной.

В то же время РФ этой ночью атаковала Украину дронами Shahed-136/131, из 20 наша ПВО уничтожила 18, а также сбила управляемую ракету Х-59.

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Ракету и часть дронов оккупанты запустили из Курской области, остальные ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 616-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине. Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте на сайте Факты ICTV.

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атака дронами, Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Курськ, Росія
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