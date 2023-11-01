Курскую и Брянскую области атаковали беспилотники: в РФ заявили о работе ПВО
В Минобороны страны-агрессора заявили о якобы атаке беспилотников самолетного типа ночью 1 ноября в Курской и Брянской областях.
Там также как всегда обвинили во всем Украину и отчитались о сбивании системами ПВО двух беспилотных летательных аппаратов над территорией этих северных областей, граничащих с Украиной.
В то же время РФ этой ночью атаковала Украину дронами Shahed-136/131, из 20 наша ПВО уничтожила 18, а также сбила управляемую ракету Х-59.
Ракету и часть дронов оккупанты запустили из Курской области, остальные ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления — Приморско-Ахтарска РФ.
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