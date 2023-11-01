Курську та Брянську області атакували безпілотники: в РФ заявили про роботу ППО

У Міноборони країни-агресора заявили про нібито атаку безпілотників літакового типу вночі 1 листопада у Курській та Брянській областях.

Там також як завжди звинуватили в усьому Україну та відзвітувати про збиття системами ППО двох безпілотних літальних апаратів над територією цих північних областей, що межують з Україною.

Водночас РФ цієї ночі атакувала Україну дронами Shahed-136/131, із 20 наша ППО знищила 18, а також збила керовану ракету Х-59.

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Ракету і частину дронів окупанти запустили з Курської області, решту ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарська РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 616-ту добу.

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