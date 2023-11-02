Германия признала военным преступлением сексуальное насилие на войне: что это значит для Украины

Федеральное правительство Германии поддержало законопроект, согласно которому сексуальное насилие в зонах военных действий будут квалифицировать в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности.

Документ разработало Министерство юстиции ФРГ. Правительство приняло его 1 ноября.

Изменения внесли в международное уголовное право. В состав преступлений против человечности и военных преступлений включили сексуальное насилие, сексуальное рабство и принудительный аборт.

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Это в будущем позволит привлечь виновных к ответственности в Германии, даже если преступления были совершены в других государствах. К примеру, если их совершили российские военнослужащие в Украине.

Как известно, в немецком законодательстве закреплен принцип универсальной юрисдикции. Он позволяет проводить уголовное расследование преступлений, совершенных вне Германии.

Еще в марте 2022 года Германия начала собирать доказательства для преследования военных преступлений войск РФ в Украине.

Федеральный министр по делам семьи Лиза Паус подчеркнула, что террористические режимы уже давно используют сексуальное насилие как оружие.

– Сексуализированное насилие, особенно в отношении женщин, уже давно систематически используется террористами в вооруженных конфликтах по всему миру как тактическое оружие, – отметила она.

Паус уточнила, что принятый законопроект является также реакцией на преступления, совершенные в ходе полномасштабной войны РФ против Украины.

Она упомянула и о военном конфликте на Ближнем Востоке. Паус выразила возмущение демонстративным сексуальным насилием террористов ХАМАС над еврейскими женщинами.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн объяснил, что законопроект укрепляет права жертв международных преступлений, устраняет пробелы в законодательстве Германии и облегчает немецкое судопроизводство согласно Кодексу преступлений против международного права.

Сексуальное насилие оккупантов в Украине: данные ООН

В конце сентября независимые эксперты ООН подтвердили, что российские солдаты “насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет”. Эти преступления часто сопровождались “угрозами или совершением других нарушений”.

Комиссия провела расследование в Херсонской и Запорожской областях.

В начале октября вышел отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Специалисты установили, что военнослужащие ВС РФ, работники правоохранительных и пенитенциарных учреждений на оккупированных территориях или в России совершили сексуальное насилие в отношении 149 украинцев. Среди них – 94 мужчины, 51 женщина и 4 девочки.

Недавно Фонд известного американского актера Джорджа Клуни и его супруги передал в федеральную прокуратуру Германии три дела о преступлениях войск РФ в Украине.

Речь идет о ракетных обстрелах курорта в Одесской области; пытках и казни четырех человек во время оккупации Харьковской области; свидетельства казней, пыток, сексуального насилия, мародерства во время оккупации Киевской области.

Источник : Deutsche Welle

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