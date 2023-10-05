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Изнасилование украинских мужчин, женщин и детей: новый отчет ООН о преступлениях РФ

російські окупанти
Фото: Getty Images

С начала полномасштабного вторжения Управление Верховного комиссара ООН по правам человека задокументировало, что военнослужащие ВС РФ, сотрудники правоохранительных и пенитенциарных учреждений на оккупированных территориях или в самой России совершили сексуальное насилие в отношении 149 украинцев, среди которых 94 мужчины, 51 женщина и 4 девочки.

Об этом говорится в докладе УВКПЧ о ситуации с правами человека в Украине за период с 1 февраля по 31 июля 2023 года, обнародованном 4 октября.

Именно за отчетный период российские оккупанты совершили акты сексуального насилия в отношении 40 украинцев, в частности четырех мужчин и одной женщины на оккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей, Крыма и в самой РФ.

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УВКПЧ также задокументировало 35 дополнительных случаев изнасилования, жертвами которых стали 23 мужчины, 11 женщин и 1 девочка.

— В большинстве случаев, задокументированных в течение отчетного периода, сексуальное насилие применялось как форма пыток или жестокого обращения к мужчинам, которые находились под стражей (15 военнопленных, 12 гражданских лиц), — говорится в докладе.

В ООН также констатировали, что мужчины подвергались изнасилованиям, поражению током и избиению половых органов и ягодиц, а также — принуждению к обнажению и избиению в таком виде, необоснованным обыскам полостей тела, гомофобным оскорблениям, угрозам кастрации и изнасилованию их близких.

На 44 страницах отчета изложены также многочисленные факты издевательств и пыток сексуального характера над украинскими военнопленными и женщинами.

В то же время на подконтрольной Украине территории комиссия ООН не задокументировала случаев сексуального насилия, связанного с полномасштабным вторжением.

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Месяц назад глава международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что они пока не нашли достаточных доказательств, что в стране происходит геноцид, однако расследование продолжается.

Армия России, Война в Украине, Військові злочини, Изнасилование, ООН, полон, Російська агресія
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