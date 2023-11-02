Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України

Федеральний уряд Німеччини підтримав законопроєкт, за яким сексуальне насильство в зонах воєнних дій кваліфікуватимуть у німецьких судах як воєнний злочин і злочин проти людяності.

Документ розробило Міністерство юстиції ФРН. Уряд ухвалив його 1 листопада.

Зміни внесли до міжнародного кримінального права. До складу злочинів проти людяності та воєнних злочинів додали сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт.

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Це у майбутньому дасть можливість притягати винних до відповідальності в Німеччині, навіть якщо злочини були здійснені в інших державах. Наприклад, якщо їх скоїли російські військовослужбовці в Україні.

Як відомо, в німецькому законодавстві закріплено принцип універсальної юрисдикції. Він дозволяє проводити кримінальне розслідування злочинів, скоєних поза Німеччиною.

Ще в березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для переслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні.

Федеральна міністерка у справах сім’ї Ліза Паус наголосила, що терористичні режими вже давно використовують сексуальне насильство як зброю.

– Сексуалізоване насильство, особливо щодо жінок, уже давно систематично використовується терористами у збройних конфліктах по всьому світу як тактична зброя, – зазначила вона.

Паус уточнила, що ухвалений законопроєкт є також реакцією на злочини, вчинені під час повномасштабної війни РФ проти України.

Вона згадала і про військовий конфлікт на Близькому Сході. Паус висловила обурення демонстративним сексуальним насильством терористів ХАМАСу над єврейськими жінками.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн пояснив, що законопроєкт зміцнює права жертв міжнародних злочинів, усуває прогалини в законодавстві Німеччини та полегшує німецьке судочинство згідно з Кодексом злочинів проти міжнародного права.

Сексуальне насильство окупантів в Україні: дані ООН

Наприкінці вересня незалежні експерти ООН підтвердили, російські солдати “ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років”. Ці злочини часто супроводжувалися “погрозами або вчиненням інших порушень”.

Комісія провела розслідування в Херсонській і Запорізькій областях.

На початку жовтня вийшов звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Фахівці встановили, що військовослужбовці ЗС РФ, працівники правоохоронних та пенітенціарних установ на окупованих територіях чи в Росії вчинили сексуальне насильство щодо 149 українців. Серед них – 94 чоловіки, 51 жінка та 4 дівчинки.

Нещодавно Фонд відомого американського актора Джорджа Клуні та його дружини передав до федеральної прокуратури Німеччини три справи про злочини військ РФ в Україні.

Йдеться про ракетний обстріл курорту в Одеській області; катування й страти чотирьох людей під час окупації Харківщини; свідчення щодо страт, катувань, сексуального насильства, мародерства під час окупації Київської області.

Джерело : Deutsche Welle

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