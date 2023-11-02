Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
У Польщі затримали українців, в яких на балконі виявили тіло немовляти
Терміново
У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Євро різко здорожчало, долар подешевшав: курс валют на 31 жовтня
Нічна атака дронів на Україну. Мер Хмельницького подякував силам ППО за захист
Світ
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

Федеральний уряд Німеччини підтримав законопроєкт, за яким сексуальне насильство в зонах воєнних дій кваліфікуватимуть у німецьких судах як воєнний злочин і злочин проти людяності.

Документ розробило Міністерство юстиції ФРН. Уряд ухвалив його 1 листопада.

Зміни внесли до міжнародного кримінального права. До складу злочинів проти людяності та воєнних злочинів додали сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт.

Зараз дивляться

Це у майбутньому дасть можливість притягати винних до відповідальності в Німеччині, навіть якщо злочини були здійснені в інших державах. Наприклад, якщо їх скоїли російські військовослужбовці в Україні.

Як відомо, в німецькому законодавстві закріплено принцип універсальної юрисдикції. Він дозволяє проводити кримінальне розслідування злочинів, скоєних поза Німеччиною.

Ще в березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для переслідування воєнних злочинів військ РФ в Україні.

Федеральна міністерка у справах сім’ї Ліза Паус наголосила, що терористичні режими вже давно використовують сексуальне насильство як зброю.

– Сексуалізоване насильство, особливо щодо жінок, уже давно систематично використовується терористами у збройних конфліктах по всьому світу як тактична зброя, – зазначила вона.

Паус уточнила, що ухвалений законопроєкт є також реакцією на злочини, вчинені під час повномасштабної війни РФ проти України.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Вона згадала і про військовий конфлікт на Близькому Сході. Паус висловила обурення демонстративним сексуальним насильством терористів ХАМАСу над єврейськими жінками.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушманн пояснив, що законопроєкт зміцнює права жертв міжнародних злочинів, усуває прогалини в законодавстві Німеччини та полегшує німецьке судочинство згідно з Кодексом злочинів проти міжнародного права.

Сексуальне насильство окупантів в Україні: дані ООН

Наприкінці вересня незалежні експерти ООН підтвердили, російські солдати “ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83 років”. Ці злочини часто супроводжувалися “погрозами або вчиненням інших порушень”.

Комісія провела розслідування в Херсонській і Запорізькій областях.

На початку жовтня вийшов звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Фахівці встановили, що військовослужбовці ЗС РФ, працівники правоохоронних та пенітенціарних установ на окупованих територіях чи в Росії вчинили сексуальне насильство щодо 149 українців. Серед них – 94 чоловіки, 51 жінка та 4 дівчинки.

Нещодавно Фонд відомого американського актора Джорджа Клуні та його дружини передав до федеральної прокуратури Німеччини три справи про злочини військ РФ в Україні.

Йдеться про ракетний обстріл курорту в Одеській області; катування й страти чотирьох людей під час окупації Харківщини; свідчення щодо страт, катувань, сексуального насильства, мародерства під час окупації Київської області.

Джерело: Deutsche Welle
Війна в Україні, Воєнні злочини, Німеччина, Насильство, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ
ППО, ракета, ракети
ЗСУ за добу ліквідували 850 окупантів та 88 одиниць важкої техніки
град війна
Через падіння уламків дрона на Івано-Франківщині загорівся гуртожиток
Дрони Шахед
На Вінничині під час нічної атаки дронів збили один Shahed
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України
Вночі росіяни спрямували на Львівщину 16 шахедів: є влучання в критичну інфраструктуру
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України
ЦАХАЛ атакував підземні тунелі ХАМАС: наймаштабніша операція Ізраїлю у розпалі
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Німеччина визнала воєнним злочином сексуальне насильство на війні: що це означає для України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь