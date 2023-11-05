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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Держал в заложниках 4-летнюю дочь: в аэропорту Гамбурга арестовали мужчину после 18-часовых переговоров

Літак - аеропорт
Фото: Depositphotos

В Германии в аэропорту Гамбурга полицейские арестовали мужчину, который 18 часов держал в заложниках свою 4-летнюю дочь.

Как сообщили правоохранители, 35-летний мужчина не оказал сопротивления при задержании, а ребенок не пострадал.

Противостояние в аэропорту Гамбурга

В субботу, 4 ноября вооруженный мужчина на собственном автомобиле протаранил терминал аэропорта немецкого города Гамбург.

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Он выехал на взлетно-посадочную полосу и требовал, чтобы его с дочерью, которую он удерживал в автомобиле, отправили в Турцию.

Также сообщалось, что на территории аэропорта была стрельба, также он устроил несколько пожаров, использовав что-то вроде коктейлей Молотова.

В воскресенье днем полиция города сообщила, что мужчина был задержан, после 18 часов переговоров.

– Подозреваемый вышел из машины вместе со своей дочерью. Мужчина был арестован сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Ребенок не пострадал, – рассказали правоохранители.

Правоохранители также отметили, что жена мужчины ранее обращалась к ним с заявлением о похищении ребенка.

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В администрации аэропорта заявил, что работают над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу.

На воскресенье было запланировано 286 рейсов с примерно 34 500 пассажиров.

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Источник: Sky News
Гамбург, Німеччина
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