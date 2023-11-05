Держал в заложниках 4-летнюю дочь: в аэропорту Гамбурга арестовали мужчину после 18-часовых переговоров
В Германии в аэропорту Гамбурга полицейские арестовали мужчину, который 18 часов держал в заложниках свою 4-летнюю дочь.
Как сообщили правоохранители, 35-летний мужчина не оказал сопротивления при задержании, а ребенок не пострадал.
Противостояние в аэропорту Гамбурга
В субботу, 4 ноября вооруженный мужчина на собственном автомобиле протаранил терминал аэропорта немецкого города Гамбург.
Он выехал на взлетно-посадочную полосу и требовал, чтобы его с дочерью, которую он удерживал в автомобиле, отправили в Турцию.
Также сообщалось, что на территории аэропорта была стрельба, также он устроил несколько пожаров, использовав что-то вроде коктейлей Молотова.
В воскресенье днем полиция города сообщила, что мужчина был задержан, после 18 часов переговоров.
– Подозреваемый вышел из машины вместе со своей дочерью. Мужчина был арестован сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Ребенок не пострадал, – рассказали правоохранители.
Правоохранители также отметили, что жена мужчины ранее обращалась к ним с заявлением о похищении ребенка.
NEW: A gunman enters the tarmac with his car at Hamburg Airport, Germany. One fires in the air before parking his car under a plane and pouring petrol all over and setting it on fire. Takeoffs and landings are suspended at the airport. pic.twitter.com/Iws23kvOW1
— Insider Corner (@insiderscorner) November 5, 2023
В администрации аэропорта заявил, что работают над тем, чтобы как можно скорее возобновить работу.
На воскресенье было запланировано 286 рейсов с примерно 34 500 пассажиров.
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