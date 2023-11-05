Тримав у заручниках 4-річну доньку: в аеропорту Гамбурга заарештували чоловіка після 18-годинних перемовин

У Німеччині в аеропорту Гамбурга поліцейські заарештували чоловіка, який 18 годин тримав у заручниках свою 4-річну доньку.

Як повідомили правоохоронці, 35-річний чоловік не чинив опору під час затримання, а дитина не постраждала.

Протистояння в аеропорту Гамбурга

У суботу, 4 листопада, озброєний чоловік на власному автомобілі протаранив термінал аеропорту німецького міста Гамбург.

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Він виїхав на злітно-посадкову смугу та вимагав, щоб його з донькою, яку він утримував в автомобілі, відправили до Туреччини.

Також повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось на кшталт коктейлів Молотова.

У неділю вдень поліція міста повідомила, що чоловіка було затримано після 18 годин перемовин.

– Підозрюваний вийшов з машини разом зі своєю донькою. Чоловіка заарештовано співробітниками екстрених служб без опору. Дитина не постраждала, – розповіли правоохоронці.

Правоохоронці також зазначили, що дружина чоловіка раніше зверталася до них із заявою про викрадення дитини.

NEW: A gunman enters the tarmac with his car at Hamburg Airport, Germany. One fires in the air before parking his car under a plane and pouring petrol all over and setting it on fire. Takeoffs and landings are suspended at the airport. pic.twitter.com/Iws23kvOW1 — Insider Corner (@insiderscorner) November 5, 2023

В адміністрації аеропорту заявив, що працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу.

На неділю було заплановано 286 рейсів із приблизно 34 500 пасажирів.

Джерело : Sky News

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