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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Тримав у заручниках 4-річну доньку: в аеропорту Гамбурга заарештували чоловіка після 18-годинних перемовин

Літак - аеропорт
Фото: Depositphotos

У Німеччині в аеропорту Гамбурга поліцейські заарештували чоловіка, який 18 годин тримав у заручниках свою 4-річну доньку. 

Як повідомили правоохоронці, 35-річний чоловік не чинив опору під час затримання, а дитина не постраждала.

Протистояння в аеропорту Гамбурга 

У суботу, 4 листопада, озброєний чоловік на власному автомобілі протаранив термінал аеропорту німецького міста Гамбург. 

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Він виїхав на злітно-посадкову смугу та вимагав, щоб його з донькою, яку він утримував в автомобілі, відправили до Туреччини. 

Також повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось на кшталт коктейлів Молотова.

У неділю вдень поліція міста повідомила, що чоловіка було затримано після 18 годин перемовин. 

– Підозрюваний вийшов з машини разом зі своєю донькою. Чоловіка заарештовано співробітниками екстрених служб без опору. Дитина не постраждала, – розповіли правоохоронці. 

Правоохоронці також зазначили, що дружина чоловіка раніше зверталася до них із заявою про викрадення дитини.

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В адміністрації аеропорту заявив, що працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу.

На неділю було заплановано 286 рейсів із приблизно 34 500 пасажирів.

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Джерело: Sky News
Гамбург, Німеччина
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