Тримав у заручниках 4-річну доньку: в аеропорту Гамбурга заарештували чоловіка після 18-годинних перемовин
У Німеччині в аеропорту Гамбурга поліцейські заарештували чоловіка, який 18 годин тримав у заручниках свою 4-річну доньку.
Як повідомили правоохоронці, 35-річний чоловік не чинив опору під час затримання, а дитина не постраждала.
Протистояння в аеропорту Гамбурга
У суботу, 4 листопада, озброєний чоловік на власному автомобілі протаранив термінал аеропорту німецького міста Гамбург.
Він виїхав на злітно-посадкову смугу та вимагав, щоб його з донькою, яку він утримував в автомобілі, відправили до Туреччини.
Також повідомлялося, що на території аеропорту була стрілянина, також він влаштував кілька пожеж, використавши щось на кшталт коктейлів Молотова.
У неділю вдень поліція міста повідомила, що чоловіка було затримано після 18 годин перемовин.
– Підозрюваний вийшов з машини разом зі своєю донькою. Чоловіка заарештовано співробітниками екстрених служб без опору. Дитина не постраждала, – розповіли правоохоронці.
Правоохоронці також зазначили, що дружина чоловіка раніше зверталася до них із заявою про викрадення дитини.
NEW: A gunman enters the tarmac with his car at Hamburg Airport, Germany. One fires in the air before parking his car under a plane and pouring petrol all over and setting it on fire. Takeoffs and landings are suspended at the airport. pic.twitter.com/Iws23kvOW1
— Insider Corner (@insiderscorner) November 5, 2023
В адміністрації аеропорту заявив, що працюють над тим, щоб якомога швидше відновити роботу.
На неділю було заплановано 286 рейсів із приблизно 34 500 пасажирів.
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