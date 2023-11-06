Украинским беженцам в Ирландии сократят выплаты и заставят платить за жилье

В Ирландии готовят изменения, чтобы уменьшить поток украинских беженцев. В частности, правительство планирует сократить социальные выплаты и обязать украинцев платить за проживание.

Об этом сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар, пишет The Irish Times.

Указано, что около 500-800 украинцев прибывают в Ирландию еженедельно. До переезда в Ирландию они просили временной защиты в других европейских странах. Всего страна приютила около 100 тысяч граждан Украины.

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По словам премьера, украинцам и в дальнейшем не будут отказывать во временной защите, но надо принимать во внимание помощь, которую оказывают другие европейские страны. В частности, они не предлагают бесплатное неограниченное количество жилья, которое оплачивает государство, указывает политик.

— Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас есть дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках и контейнерах, — сказал Варадкар.

Власти Ирландии надеются ввести меры до конца этого года.

Ранее правительство Швейцарии приняло решение не отменять временную защиту для украинцев и продлило ее до 4 марта 2025 года.

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