Украинским беженцам в Ирландии сократят выплаты и заставят платить за жилье
В Ирландии готовят изменения, чтобы уменьшить поток украинских беженцев. В частности, правительство планирует сократить социальные выплаты и обязать украинцев платить за проживание.
Об этом сообщил премьер-министр страны Лео Варадкар, пишет The Irish Times.
Указано, что около 500-800 украинцев прибывают в Ирландию еженедельно. До переезда в Ирландию они просили временной защиты в других европейских странах. Всего страна приютила около 100 тысяч граждан Украины.
По словам премьера, украинцам и в дальнейшем не будут отказывать во временной защите, но надо принимать во внимание помощь, которую оказывают другие европейские страны. В частности, они не предлагают бесплатное неограниченное количество жилья, которое оплачивает государство, указывает политик.
— Мы не можем закрывать глаза на то, что у нас есть дефицит жилья. Сейчас мы находимся в ситуации, когда размещаем людей в палатках и контейнерах, — сказал Варадкар.
Власти Ирландии надеются ввести меры до конца этого года.
Ранее правительство Швейцарии приняло решение не отменять временную защиту для украинцев и продлило ее до 4 марта 2025 года.
Загрузка
Войску нужны разные профессии. С таким лозунгом стартовала в Украине новая рекрутинговая кампания. 12 бригада специального назначения Нацгвардии Азов в сотрудничестве с крупнейшим в Украине сайтом поиска работы Work.ua будут искать квалифицированных людей всевозможных профессий. И это не только штурмовики и пехотинцы, но и экскаваторщики, водители, механики, делопроизводители.Василий Сафьянюк