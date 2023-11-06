Українським біженцям в Ірландії скоротять виплати і змусять платити за житло
В Ірландії готують зміни у програмі прихистку, щоб зменшити потік українських біженців. Зокрема, уряд планує скоротити соціальні виплати та зобов’язати українців платити за проживання.
Про це повідомив прем’єр-міністр країни Лео Варадкар, пише The Irish Times.
Зазначено, що близько 500-800 українців прибувають до Ірландії щотижня. До переїзду в Ірландію вони просили тимчасового захисту в інших європейських країнах. Всього країна прихистила близько 100 тисяч громадян України.
За словами прем’єра, українцям і надалі не відмовлятимуть у тимчасовому захисті, але треба брати до уваги допомогу, яку надають інші європейські країни. Зокрема, вони не пропонують безкоштовну необмежену кількість житла, яке оплачує держава, вказує політик.
– Ми не можемо заплющувати очі на те, що у нас дефіцит житла. Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли розміщуємо людей у наметах і контейнерах, – сказав Варадкар.
Влада Ірландії сподівається запровадити заходи до кінця цього року.
Раніше уряд Швейцарії ухвалив рішення не скасовувати тимчасовий захист для українців і подовжив його до 4 березня 2025 року.
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