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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Швейцария продлила временную защиту украинцам до 4 марта 2025 года

Швейцария продлила временную защиту украинцам до 4 марта 2025 года
Фото: Getty Images

Правительство Швейцарии продлило временную защиту украинским беженцам до 4 марта 2025 года.

Об этом сообщают в пресс-службе правительства Швейцарии.

– Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех украинцев, кто ищет убежища, не будет отменен ранее чем 4 марта 2025 года, – отмечается в сообщении.

Также страна установила цель по интеграции в рынок труда с целью трудоустройства из действующих 20% до 40% людей со статусом защиты, которые способны работать до конца следующего года.

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По состоянию на октябрь текущего года, статус защиты в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.

– Защитный статус S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине, – добавили в пресс-службе.

Напомним, Министерство национальной безопасности США объявило о продлении статуса временной защиты для граждан Украины на 18 месяцев, то есть до 19 апреля 2025 года.

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Беженцы, Война в Украине, Украина, Швейцария
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