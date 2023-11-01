Швейцария продлила временную защиту украинцам до 4 марта 2025 года
Правительство Швейцарии продлило временную защиту украинским беженцам до 4 марта 2025 года.
Об этом сообщают в пресс-службе правительства Швейцарии.
– Длительная стабилизация ситуации в Украине не предвидится. Таким образом, статус защиты S для тех украинцев, кто ищет убежища, не будет отменен ранее чем 4 марта 2025 года, – отмечается в сообщении.
Также страна установила цель по интеграции в рынок труда с целью трудоустройства из действующих 20% до 40% людей со статусом защиты, которые способны работать до конца следующего года.
По состоянию на октябрь текущего года, статус защиты в Швейцарии имеют около 66 тысяч украинцев.
– Защитный статус S действует до тех пор, пока его не отменит Федеральный совет. Предпосылкой для отмены является устойчивая стабилизация ситуации в Украине, – добавили в пресс-службе.
Напомним, Министерство национальной безопасности США объявило о продлении статуса временной защиты для граждан Украины на 18 месяцев, то есть до 19 апреля 2025 года.
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